Qarson prépare son usine VO

Le distributeur indépendant a dévoilé les premières images de son futur centre de reconditionnement des véhicules d'occasion. Il ouvrira à Caudry, dans le Nord, durant le second semestre 2021.

Qarson aura son usine de reconditionnement VO. Le distributeur indépendant a annoncé qu'il vient de valider les plans pour ériger un bâtiment à Caudry (59) qui entrera en activité dès la seconde moitié de l'exercice 2021. Les chaînes seront alimentées par des véhicules issus de reprises à particuliers et des retours de location longue durée. Le chantier s'étend sur un terrain de 14 hectares.

"En regroupant ses activités de reconditionnement de véhicules d’occasion dans son usine de Caudry, Qarson affiche l’objectif de traiter 400 à 600 voitures par mois", a révélé Alexis Padioleau, le directeur de Qarson France. Tous les exemplaires ne feront pas le voyage vers l'usine. Les voitures seront sélectionnées en amont, en fonction de leur potentiel et de leur besoin.

Contrôle technique, atelier mécanique, espace carrosserie et peinture, aire de lavage et de préparation et studio photos sont autant d'activités à retrouver au sein de l'usine. Une diversité de métiers qui devrait aboutir à la création d'une centaine d'emplois. Devant une telle perspective, l'Etat et la région des Hauts-de-France ont apporté leur soutien à Qarson. Pour mémoire, le distributeur investit sur un territoire labellisé Territoire industrie.