FCA renoue avec les bénéfices au troisième trimestre 2020

Après une perte de 2,7 milliards d'euros au premier semestre 2020, FCA a dégagé un bénéfice de 1,2 milliard au troisième trimestre malgré un chiffre d'affaires en baisse de 6 %.

Victime au premier semestre de l'effondrement du marché sous l'impact de la pandémie, FCA a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre 2020, avec un bénéfice net trimestriel de 1,2 milliard d'euros, contre une perte de 179 millions d'euros sur la même période de 2019 et une perte de 1,04 milliard au deuxième trimestre 2020, a indiqué mercredi le groupe dans un communiqué.

FCA fait mieux que prévu, les analystes tablant sur un bénéfice de 582 millions d'euros, selon le fournisseur d'informations financières Factset Estimates. Le chiffre d'affaires du groupe a en revanche reculé de 6 % à 25,8 milliards d'euros, un résultat néanmoins là aussi meilleur qu'attendu par les analystes (25,16 milliards d'euros). De juillet à septembre, FCA a écoulé 1,026 million de véhicules à travers le monde, un chiffre en baisse de 3 % sur un an, avec une chute marquée en Asie (-29 %), plus légère en Amérique du Nord (-8 %), mais une reprise dans la région Europe-Moyen-Orient-Afrique (+10 %).

Le groupe a fait état de "résultats records" en terme d'Ebit ajusté au niveau du groupe et en Amérique du Nord, où il a progressé de 26 %. "Au cours du trimestre, nous avons présenté avec diverses marques des produits sur des segments sur lesquels nous étions absents, nous avons ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la marque Maserati, confirmé le leadership en Amérique latine et poursuivi le parcours rapide et mondial des investissements dans l'électrification" de nos véhicules, s'est félicité le patron de FCA Mike Manley, cité dans le communiqué, en saluant "la performance extraordinaire" réalisé en Amérique du Nord. "Encore une fois, notre équipe a démontré son extraordinaire résilience et créativité et avec la fusion qui donnera très rapidement naissance à Stellantis, nous sommes plus forts et concentrés sur l'objectif de créer une valeur significative pour tous nos actionnaires", a-t-il poursuivi.

Après avoir annulé en début d'année ses prévisions pour l'exercice en cours en raison de l'épidémie de Covid-19, FCA a indiqué mercredi prévoir désormais un Ebit ajusté pour 2020 entre 3 et 3,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie (free cash flow industriel) entre 0 et 1 milliard d'euros. Ces prévisions sont faites en partant du principe qu'il n'y aura pas d'interruptions significatives de la production en raison de la pandémie, a précisé le groupe. (avec AFP)