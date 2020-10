Autorigin sort sa V3 pour franchir un palier

La plateforme d'édition de rapports d'historique de véhicules a lancé, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2020, la migration vers la troisième mouture du site. Elle enrichit l'expérience afin d'accroître les volumes de consommation.

Quatre mois après la nomination de Stéphane Serrano à la direction générale, Autorigin a lancé une nouvelle mouture de son site internet. Durant la nuit du 27 au 28 octobre 2020, la plateforme d'édition de rapports d'historique de véhicules a orchestré la migration vers la troisième génération du service. Encore une fois, Autorigin va apporter des réponses aux utilisateurs professionnels et particuliers.

La principale évolution réside dans l'ajout de trois fonctionnalités que sont la gestion de la sinistralité, le renseignement des équipements du véhicule et l'obtention du certificat de situation administrative. Trois niveaux de prestation qui seront accessibles aux professionnels et proposés en option aux particuliers. Dans ce dernier cas de figure, cela fera varier le prix. Facturé 9,90 euros, le rapport pourrait alors monter à 17 euros. "Nous pensons que 90 % des commandes comporteront a minima 2 options", se projette Stéphane Serrano.

Le directeur général ne cache pas ses ambitions. Il estime, d'une part, pouvoir doubler les volumes en BtoC, pour atteindre 500 à 600 rapports vendus par jour, et, d'autre part, afficher un rythme de croissance supérieur en BtoB, dépassant largement la barre des 2 millions de rapports à l'année. "Les mandataires font le gros du trafic aujourd'hui, mais nous allons mettre l'accent sur les accords avec les concessionnaires et les constructeurs", explique Stéphane Serrano. Les contrats tombent. Autorigin vient de signer avec Renault Retail Group et Diac Location.

La plateforme devrait également intégrer l'univers d'un assureur, sous peu. La compagnie y verrait un intérêt pour ajouter l'historique à l'algorithme de calcul de prime et pour aiguiller les clients vers les VO fiables, en amont. "Nous souhaitons devenir le tiers de confiance qui participe aux transactions, alors que 10 % des VO sont susceptibles de rencontrer des problèmes", pose le directeur général d'Autorigin.

Dans un secteur qui se cherche encore et très localisé, comme le perçoit Stéphane Serrano, Autorigin se donne les moyens de passer du statut de start-up à celui d'entreprise établie. La plateforme a été développée dans ce sens, puisqu'elle va faciliter les interactions techniques avec des partenaires. Dans cette mouvance, un rapprochement se négocie actuellement avec La Belle Batterie, un nouvel acteur de la certification des batteries de VE qui complètera les rapports émis par Autorigin.

Dernier point sur lequel l'entreprise dirigée par Stéphane Serrano veut accélérer : son rôle de fournisseur de leads. D'abord, en qualité d'infomédiaire qui se fait le relai des annonces VO des distributeurs. Ensuite auprès de tiers, à l'instar d'Identicar, à qui Autorigin réserve un espace publicitaire et facture ensuite les contacts convertis en client.