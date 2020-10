ALD Automotive ouvre ses premiers Mobility Centers

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, le loueur longue durée prévoit de s’appuyer sur un réseau de 18 Mobility Centers. Les deux premiers viennent d’ouvrir leurs portes, à Tours et Strasbourg.

C’est un maillage unique pour un loueur longue durée qu’ALD Automotive est en train de constituer en France. La filiale de la Société Générale, qui a récemment revu le contenu de son offre, va s’appuyer sur un réseau de 25 points de contact sur le territoire. Il se composera des agences historiques de l’entreprise et de 18 Mobility Centers, issus pour la majorité d’entre eux d’une réorganisation des agences 3D de Parcours.

Les deux premiers centres viennent d’ouvrir leurs portes à Tours et Strasbourg. En plus de commercialiser les offres et de servir de point de contact pour les différentes étapes de la vie des contrats de LLD (commande, livraison, restitution…), ces structures sont en mesure de proposer des services de location flexible de 1 à 18 mois et de vendre, ou louer en longue durée, des véhicules d’occasion à particuliers via l’espace ALD Carmarket.

Des services de mobilité de proximité (bornes de recharge, espaces de co-working et de conférences, autopartage…), un centre d’essais ainsi qu’un atelier permettant la prise en charge complète des véhicules (entretien rapide, mécanique, pneumatiques, carrosserie) sont également de la partie. ALD prévoit d’ouvrir d’autres sites d’ici la fin de l’année, l'idée étant d'avoir à terme un maillage complet du territoire.