Plastic Omnium et ElringKlinger fondent une coentreprise dans la pile à combustible

Les deux équipementiers ont levé le voile, le 29 octobre 2020, sur leur coentreprise baptisée EKPO. Celle-ci fournira des systèmes complets pour les véhicules à pile à combustible avec l'ambition de glaner 15 % du marché mondial, dans dix ans.

Le secteur de la mobilité hydrogène compte un nouveau géant. Le 29 octobre 2020, Plastic Omnium et ElringKlinger ont annoncé la création d'une société commune, EKPO, dont le cœur d'activité sera la fourniture de systèmes complets pour la propulsion des véhicules à pile à combustible. EKPO sera installé à Dettingen an der Erms (Baden-Württemberg) et concentrera les équipes impliquées dans le projet dont ElringKlinger détient 60 % des parts.

Le groupe français et son partenaire allemand combineront donc leur savoir-faire. Ils sont respectivement spécialisés dans le stockage de l'hydrogène (réservoirs de 200, 350 et 700 bars) et dans la fabrication de piles à combustible. Le montage financier a notamment vu Plastic Omnium racheter les activités de la division hydrogène de ElringKlinger, en Autriche, avant d'affecter le personnel à EKPO, comme l'ont annoncé les deux groupes, lors de la conférence de présentation.

Plus de 700 millions de CA

Dès le début de son histoire, EKPO pèsera lourd. La coentreprise sera animée par 150 employés, dont une majorité sera experte en pile à combustible. Elle détient 150 brevets technologiques issus des années d'investissement des deux équipementiers. Plastic Omnium a, rappelons-le, injecté plus de 200 millions d'euros en 5 ans dans cette branche de son activité. Surtout, la capacité de production initiale est portée à 10 000 unités. "Nous allons produire des systèmes complets pour les véhicules, mais nous pourrons aussi fournir des éléments indépendants, selon les besoins des constructeurs", explique Laurent Favre, le directeur général de Plastic Omnium.

Dans ses projections, EKPO entrevoit un marché du véhicule à hydrogène de 2 à 3 millions d'unités, en 2030, à l'échelle mondiale. 80 % des immatriculations sur ce segment seront réalisées par des véhicules légers, contre 20 % pour des VUL, des poids-lourds et des bus. L'Europe représentera 20 % des volumes. EKPO estimant que l'Asie sera le moteur du développement, avec 70 % des mises à la route, contre 10 % en Amérique du Nord.

Dans ce contexte, EKPO vise une pénétration de 10 à 15 %. Traduit en chiffres d'affaires, les dirigeants évoquent une somme entre 700 millions et un milliard d'euros, à cette échéance. Par sa compréhension de la chaîne complète et ses efforts industriels, la coentreprise entend diviser par 5 le prix du kilowatt, à terme. Ce sera le principal levier pour atteindre cette part de marché. "Cette coentreprise nous donne les moyens de prendre la tête du peloton dans cette course à l'innovation et à la conquête de clients", a confirmé l'ambition, Dr Stefan Wolf, le directeur général du groupe ElringKlinger.