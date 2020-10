Europcar va connecter l’intégralité de sa flotte européenne d’ici 2023

Le loueur courte durée va peu à peu équiper son parc européen d’un dispositif de télématique. Une démarche qui débutera par la France dès 2020. Cette mission est confiée à Telefonica et Geotab.

Europcar Mobility Group se lance dans un vaste projet visant à équiper l’intégralité de sa flotte européenne d’un dispositif de télématique d’ici 2023. Une initiative qui s’inscrit dans son programme mondial "Connected Cars". Le loueur courte durée a retenu l’opérateur télécom espagnol Telefonica et le télématicien canadien Geotab pour mener à bien cette opération. Les deux acteurs ont fait leurs preuves dans le cadre d’un projet pilote réalisé à Majorque en 2018. "Nous avons choisi Telefonica et Geotab pour leurs solutions agiles et orientées service, leurs technologies de pointe en matière de mobilité et de gestion de flotte ainsi que pour leur couverture internationale", déclare Olivier Baldassari, directeur des pays et des opérations d’Europcar Mobility Group.

La première phase de déploiement est prévue en France dès 2020, en commençant par la flotte de véhicules utilitaires légers. D’autres pays suivront en 2021. La volonté du loueur est de remonter un maximum d’informations des véhicules, comme le comportement de conduite, la localisation GPS, les distances parcourues, le kilométrage, la vitesse, l’accélération, le niveau de carburant ou encore la détection des accidents. L’objectif officiel consiste à "améliorer l'expérience client et à optimiser les applications commerciales", mais aussi à optimiser les processus internes comme la gestion de la flotte, la livraison et la collecte des véhicules, l'entretien et le retour des véhicules.