Direct Garantie veut poursuivre sa percée chez les professionnels

Direct Garantie trace sa voie auprès des revendeurs de véhicules d'occasion. Un an après avoir lancé un module digital pour les particuliers, le garantisseur entend proposer ce service aux professionnels.

Il y a tout juste un an, Direct Garantie diversifiait son offre de service. Outre la prestation de partenaire garantisseur des véhicules d'occasion remis en circulation, délivrée en BtoB, la société ouvrait un canal BtoC afin d'attirer les particuliers qui bouclent une transaction entre eux. L'objectif se veut alors évident : apporter une solution qui protège le vendeur et rassure l'acheteur. "Nous n'avons pas été les premiers à proposer ce service, sur le marché, mais nous sommes les seuls qui avons l'audace de communiquer sur son existence", explique Délia Ngongang, chef de projet marketing, digital et communication de Direct Garantie.

Résultat des courses, cette prestation accessible au travers d'un parcours 100 % digital a ajouté 300 contrats de bénéficiaires sur un total d'environ 8 000 nouveaux contrats souscrits au cours de la dernière année écoulée. Un début satisfaisant pour les dirigeants de Direct Garantie qui les encourage à rapprocher ce nouveau moyen de vente de son modèle économique d'origine. Autrement dit, la société reprise en 2017, va de plus en plus intégrer ce module au parcours d'achat des VO chez les revendeurs professionnels.

Vers des formules à la carte

Le mouvement a déjà commencé. La solution digitale s'implante sur les sites internet des marchands et concessionnaires partenaires de Direct Garantie, sous la forme encore une fois d'un simulateur. "Ainsi, nous délivrons un conseil et orientons le choix vers l'une des six formules la plus adaptée au véhicule à garantir", explique Délia Ngongang. L'avantage pour les commerçants étant de pouvoir proposer des contrats accessibles au plus grand nombre, notamment aux VO de 14 ans et 200 000 km. "La prochaine étape de notre développement consistera à affiner la couverture, poursuit-elle, les revendeurs pourront travailler à la carte en fonction du véhicule, ce qui sera un atout pour ceux qui maîtrisent les risques individuels".

A fin 2020, Direct Garantie devrait travailler avec 390 points de vente au total. Le garantisseur se targue d'avoir une relation forte avec les membres du réseau Volkswagen. Du côté des particuliers, la société réalise l'essentiel de ses ventes avec la formule Optimum, celle du milieu de gamme qui offre le meilleur compromis entre le prix et l'étendue de la couverture. Elle attire d'autant plus qu'elle est éligible aux VO âgés de 6 ans et affichant 150 000 km au compteur. Et dans ce cas, les clients souscrivent en moyenne pour 24 mois (24,90 euros/mois).