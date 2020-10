En Europe, autant d’électrifiés que de diesel vendus en septembre

Pour la première fois, les ventes mensuelles de véhicules électrifiés ont dépassé les 300 000 unités en Europe, s’octroyant une part de marché égale à celle des diesel.

C’est un virage que d’aucuns pensaient encore il y a peu encore impossible à prendre : celui de l’électrifié. Pourtant, chaque mois, les chiffres de ventes des marchés français et européen montrent que cette technologie, pourtant introduite à marche forcée, est bel et bien en train de gagner le coeur des automobilistes. Et ce, même dans un contexte délétère pour l’industrie automobile qui subi, comme tous les autres secteurs, les conséquences de la crise sanitaire et économique.

Ainsi, sur un marché du VP en légère croissance de 1,2 % à 1,3 million d’unités, les dernières données récoltées par Jato pour le mois de septembre 2020, à l’échelle de l’Europe des 27, montrent que le total de véhicules électrifiés immatriculés, comprenant les 100 % électriques, hybrides rechargeables, hybrides et mild hybrides, a été supérieur, pour la première fois, au volume de diesel. "Pour la première fois dans l'ère moderne, les véhicules à carburant alternatif ont dépassé l'un des deux types de moteurs à combustion interne", note Jato, pour qui ce phénomène dénote d’un changement important, sachant qu’il y a encore 5 ans, les modèles diesel dominaient largement les immatriculations.

Une part de marché de 25,2 % pour les électrifiés

Ainsi, la part de marché du diesel s’est établie à un niveau qui n’a jamais été aussi faible, 25 % du total, soit 4 points de moins par rapport à la même période de l’année précédente. Pour rappel, il y a exactement dix ans, les diesel représentaient la moitié des immatriculations. Dans le même temps, les électrifiés se sont également octroyés un quart du marché - 25,2 % précisément à 327 800 unités - contre 11 % il y a un an. Il y a 10 ans, cette pénétration atteignait péniblement 1 %. Les modèles essence ont quant à eux représenté 47 % du total, contre 59 % il y a un an.

"Le passage des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques a enfin lieu. Bien que cela soit dû en grande partie aux politiques et aux incitations gouvernementales, les consommateurs sont maintenant prêts à adopter ces nouvelles technologies", observe Felipe Munoz, analyste mondial chez Jato.

Le groupe Volkswagen devenu incontournable

Certains constructeurs ont davantage profité de cette tendance que d’autres. Ainsi, le groupe volkswagen, il y a 5 ans impliqué dans le scandale du Dieselgate, s’est imposé en septembre, derrière Toyota, comme le plus gros pourvoyeur d’électrifiés sur le Vieux Continent, avec 40 300 unités. En considérant les 100 % électriques, le groupe allemand a pris la première marche du podium, grâce notamment à l’ID.3, et à des immatriculations en explosion de 352 %. Il s’impose devant Tesla, dont le volume a chuté de 5 %.

Côté hybrides rechargeables, un autre allemand domine le classement, Mercedes-Benz, qui s’octroie 22 % de pénétration, devant Volvo et BMW. Enfin, hybrides et mild hybrides ont pesé 53 % du total des électrifiés, avec un volume en explosion de 124 %. Si Toyota et Lexus ont dominé le segment avec 32 % de part de marché, les plus fortes croissances ont été observées du côté de Suzuki, BMW ou encore Ford, dont 69 % des immatriculations de Puma ont été en mid-hybrides et Fiat dont 59 % et 41 % des immatriculations de ses 500 et Panda ont été réalisées en hybrides.