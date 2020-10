Le groupe Hess structure son activité VO à Metz

Le distributeur a inauguré un deuxième centre Hess Automobile Occasion, à Metz (57). Cet investissement doit permettre d'élargir la cible des clients en ouvrant l'offre à toutes les marques du marché, sur un parc de 130 VO.

Le groupe Hess persiste et signe. Deux ans après avoir ouvert le centre Hess Automobile Occasion, à Besançon (25), le distributeur double la mise avec un autre site à Metz (57). Inauguré, le 1er septembre 2020, cette nouvelle implantation a pour principale mission d'attirer de nouveaux clients, notamment hors des marques représentées par la famille dans la cité messine.

Le centre Hess Automobile Occasion a été aménagé au cœur du village constitué par le groupe. Il jouxte donc les concessions Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover et Volvo. Opel et Nissan étant exploité sur un autre terrain. D'une superficie telle, qu'il peut compter un stock de 100 à 130 unités, le parc sera alimenté par les reprises des concessions et par des achats extérieurs. "Nous pouvons aussi présenter les 3 000 VO du groupe sur ordinateur et les faire livrer en 15 jours", explique Alexandre Lemaire, le directeur du site Toyota-Lexus et du centre occasion.

Les produits commercialisés affichent un prix minimum de 6 900 euros et n'ont pas de limite haute compte tenu des véhicules susceptibles d'être repris par JLR, Volvo et Lexus. De quoi nourrir de belles ambitions. "Nous devrions passer de 25 VO par mois chez Toyota-Lexus à 45 VO mensuels dans ce centre multimarque", estime déjà le Alexandre Lemaire. Outre la vente, il propose des solutions personnalisées de financement et de la livraison à domicile dans un rayon de 30 kilomètres. "Plus tard, nous serons en mesure réaliser des recherches pour le compte des clients, sous forme de mandat", annonce le cadre.

Ce nouvel investissement du groupe Hess dans le segment du véhicule d'occasion amène certaines questions sur les moyens mis en œuvre, à côté. Tout d'abord, le distributeur entend lancer un site internet aux couleurs de Hess Automobile Occasion qui adoptera les codes actuels, notamment relatifs aux photographies. En ce qui concerne la préparation, l'idée d'une usine fait son chemin. Toutefois, de multiples paramètres entrent en ligne de compte et notamment celui de la pertinence géographique. Trouver l'emplacement idéal reste donc à l'ordre du jour.