Confinement : quelles sont les activités automobiles autorisées à ouvrir ?

Réparation de son véhicule, livraison d’un véhicule commandé, stations-service, location de voiture et d’équipements, passage des examens dont le permis de conduire : voilà pour l’instant les activités commerciales autorisées à ouvrir dans le secteur des services automobiles.

Si la réparation automobile et les services garantissant la mobilité des Français devaient, comme pendant le premier confinement, être autorisés à rester ouverts, le gouvernement a également pointé du doigt la livraison des véhicules commandés. Ce point, jugé essentiel par la distribution mais aussi les constructeurs automobiles devraient permettre aux réseaux d'écouler leur carnet de commandes et faire entrer de la trésorerie. Au moins dans un premier temps ! Car les showrooms fermés, les Français n'auront plus que le digital pour passer une nouvelle commande pour une voiture neuve ou d'occasion.

Pour le secteur automobile et notamment les distributeurs, la possibilité de livrer les véhicules en commande faisait notamment partie des demandes spécifiques de la profession. "Les mesures, en particulier économiques, sont très nettement renforcées. Le gouvernement, anticipant une crise très brutale, proportionne les dispositifs déjà instaurés en conséquence. Raison pour laquelle la possibilité de livrer est une éclaircie en permettant aux réseaux l'ouverture d'un canal qui n'existait pas lors du premier confinement. Il faut s'en féliciter mais le contexte général reste particulièrement grave et préoccupant. Les autorités publiques semblent ouvertes au pragmatisme et à la recherche de solutions plus souples qu'au printemps. C'est indispensable pour éviter de rentrer dans un hiver économique et social dramatique pour la Profession et la société dans son ensemble. Par ailleurs, toutes nos entreprises ne sont hélas pas autorisées à ouvrir au stade actuel. C'est une tragédie humaine, notamment pour le chef d'entreprise et son équipe. Nous restons donc plus que jamais très attentifs et force de propositions en lien avec la PFA et nos partenaires sociaux", a indiqué Xavier Horent, délégué général du CNPA

Le Premier ministre, qui a précisé ce 29 octobre 2020, le détail des mesures liées à la nouvelle période de confinement de la société française, a également listé les possibilités de déplacement des Français.

De manière générale, nous ne pourrons quitter notre domicile, muni d’une autorisation de déplacement, que pour effectuer des courses alimentaires, se rendre au travail si le télétravail n’est pas possible, pour motifs médicaux, familiaux impérieux, assistance aux personnes vulnérables et précaires, convocation judiciaire ou pour une mission d’intérêt général.