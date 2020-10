Rebond pour Ford au troisième trimestre 2020

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 1 % mais surtout un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars, Ford a profité de la repise américaine et de la forte demande pour ses pick-ups et SUV.

Après un premier semestre logiquement difficile, Ford a présenté un bien meilleur bilan pour le troisième trimestre 2020. Il le doit notamment à la repise du marché américain et surtout la forte demande pour ses pick-ups et SUV. Le constructeur a multiplié son bénéfice net par plus de cinq en réalisant 2,4 milliards de dollars de profits entre juillet et septembre. Les recettes du groupe ont de leur côté augmenté de 1 % pour atteindre 37,5 milliards de dollars, soit bien plus que les 33 milliards de dollars anticipés.

La marque à l'ovale bleu impute cette performance à la combinaison d'une solide exécution opérationnelle, d'une forte demande pour les véhicules particulièrement rentables que sont les pick-ups et les SUV et d'un sursaut de l'ensemble du marché automobile après quelques mois difficiles au début de la pandémie. Le secteur a en effet fortement souffert au printemps, quand la propagation du nouveau coronavirus a paralysé l'économie américaine et confiné les ménages chez eux. Mais il s'est repris progressivement et Ford a su tirer profit du regain de demande plus important qu'attendu au moment où les stocks étaient limités, après la fermeture temporaire d'usines au printemps. "Cela a contribué à un environnement de prix très favorable", a souligné lors d'une conférence téléphonique le nouveau patron, Jim Farley, aux commandes depuis le 1er octobre.

Le groupe se félicite aussi de s'être concentré au cours des deux dernières années sur les pick-ups, les SUV, les véhicules à usage professionnel et certaines marques mythiques et d'avoir renoncé au segment des berlines, moins profitable. Ford a également bénéficié de la bonne performance de sa filiale dédiée à l'octroi de crédits aux consommateurs. Sa situation financière s'est améliorée pendant le trimestre. Le constructeur a remboursé la ligne de crédit de 15 milliards de dollars ouverte au premier trimestre et a terminé le troisième trimestre avec à sa disposition près de 30 milliards de dollars en cash et 45 milliards de dollars de liquidités au total. "Nous n'avons pas résolu soudainement les problèmes de notre activité automobile, mais nous avons un plan de redressement clair pour y parvenir", a commenté dans le communiqué Jim Farley. "Ce travail est en cours et nous progressons."

Ford prévoit toujours de lancer au quatrième trimestre une nouvelle version de son pick-up vedette F-150, sa Mustang Mach-e électrique et le Bronco Sport. "Nous avons utilisé le temps d'arrêt imprévu pour continuer à valider la préparation de ces importantes lancements", a souligné Jim Farley. A son arrivée à la tête de l'entreprise début octobre, il a annoncé une réorganisation des activités ainsi que l'arrivée d'un nouveau directeur financier pour redynamiser un groupe qui a longtemps peiné à convaincre les investisseurs. (avec AFP)