TomTom voit la fusion PSA-FCA d'un bon œil

L'équipementier a toutes les raisons de considérer avec intérêt le rapprochement entre les deux constructeurs, puisqu'il en est l'un des partenaires communs. Au-delà de cette perspective, TomTom continue de défendre sa position sur un marché concurrencé.

La fusion en préparation entre PSA et FCA pourrait-elle faire les affaires de TomTom ? L'équipementier se plaît à le croire. Et pour cause, comme le rappelle Antoine Saucier, le directeur de la division automobile du groupe batave, TomTom est un partenaire solide des deux constructeurs. D'une part, cela fait une décennie maintenant que TomTom équipe PSA et sa plateforme s'embarque sur les nouvelles productions d'Opel. D'autre part, TomTom a signé un accord avec FCA dont l'envergure mondiale l'amène désormais à équiper les produits américains.

"En combinant ces deux contrats, nous pourrions développer des synergies à forte valeur ajoutée, entrevoit Antoine Saucier. Certaines des marques du groupe profiteront d'une taille critique qui changera la donne". L'électrification des véhicules et les aides à la conduite (Adas) seront au cœur des débats, selon le directeur de la division automobile, qui fera valoir, en Europe, une pénétration de près de 50 % sur le marché de la cartographie embarquée et d'environ 90 % sur le segment de l'info trafic.

Evolution de plateforme à l'horizon

La priorité reste la gestion de l'effet de la pandémie sur les activités. Le modèle économique de TomTom étant intimement lié aux rythmes de production des usines. Toutes activités confondues, le groupe a enregistré une croissance de 9 %, au 3e trimestre 2020, en comparaison avec l'an passé. Avec un effet de base fort, la seule division automobile a perdu 33 %. Des chiffres à prendre avec des pincettes. Ce que confirme Antoine Saucier :"nous regardons la trajectoire de la courbe 2020 et elle nous donne confiance dans l'avenir". Pour lui, la deuxième vague de confinement internationale aura un impact moindre que la première car la production va se maintenir.

Durant le premier épisode, TomTom a réussi le tour de force de signer tous les contrats alors en discussion. Certes, il y a pu avoir du retard, mais les constructeurs n'ont pas reculé, confirmant les plans pour la prochaine génération de véhicules. "En dehors des négociations habituelles, le propos s'est concentré sur le contenu du service à délivrer et non sur le prix", salue Antoine Saucier.

La prochaine génération justement : TomTom attendra pour évoquer les tendances. Retenons que les véritables évolutions de la plateforme du géant d'Amsterdam arriveront très rapidement, et, avec elles, la perspective de nouveaux modes de consommation. La fonctionnalité à la demande n'est pas à exclure. "Dans la lignée de Tesla, les constructeurs pensent à des applications à activer même temporairement, en fonction des besoins. Nous étudions ces opportunités", se limite encore à exprimer le directeur de la division automobile. Il faudra encore un peu de patience.