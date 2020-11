Thierry Morin et Aurélie Jean entrent chez Navya

Après le départ des représentants de 360 Capital Partners, Thierry Morin, ancien président de Valeo, et Aurélie Jean, figure française des sciences numériques et de l'ingénierie, sont entrés au conseil de surveillance de Navya.

Le conseil de surveillance de Navya compte de nouveaux membres. Le 30 octobre 2020, l'entreprise spécialisée dans la conduite autonome a pris acte de l'entrée de Thierry Morin et d'Aurélie Jean, en qualité d'administrateurs indépendants. Un événement qui fait suite au retrait de 360 Capital Partners, dont les représentants, Fausto Boni et Dominique Rencurel, ont quitté leur fonction au sein du groupe.

Navya gagne deux personnalités d'importance. D'un point de vue industriel, Thierry Morin pourra faire valoir deux décennies d'expérience à la tête de sociétés cotées, dont un mandat chez Valeo, entre 2001 et 2009. En plus de son rôle chez Navya, il conservera ses fonctions au conseil d'administration d'Arkema et conseil de surveillance du groupe Elis, entre autres missions.

D'un point de vue ingénierie, l'arrivée d'Aurélie Jean sera un autre atout. Sa carrière de docteur en sciences et d'entrepreneur l'a conduite à collaborer avec des institutions telles que le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ou Bloomberg. Vivant autant en France qu'aux Etats-Unis, elle partage son temps entre le conseil en collaboration avec la société Altermind, la recherche et l’enseignement à l’Université. A ce titre, Aurélie Jean est notamment Senior Advisor pour le Boston Consulting Group (BCG) et mentor pour le Frontier Development Lab de la NASA.

Autre nomination à signaler dans le groupe lyonnais, celle d'Olivier Le Cornec. Celui qui a rejoint les effectifs en mars dernier au titre de directeur technique (CTO), a reçu la validation du conseil de surveillance pour siéger au comité de direction de la société présidée par Etienne Hermite.