Le VO rend une belle copie avant le confinement

Au cours du mois d'octobre 2020, le marché français du VO a enregistré plus de 593 000 transactions. Un volume en augmentation de 11,4 %. Après 10 mois, le retard n'est plus que de 4,1 %, mais le confinement est de retour.

Avec un jour de moins (22 contre 23 en 2019), le marché de l'occasion est tout de même parvenu à réaliser une remarquable performance en octobre 2020. D'après le relevé de statistiques réalisé par AAA Data, les transactions de VO ont bondi de 11,4 % au cours du dernier mois écoulé pour s'établir à 593 411 unités, dont 35,2 % ont transité par les professionnels. Ce qui porte le total à 4 644 989 changements de propriétaire au terme des dix premiers mois de l'année (dont 37,7 % revendus par des professionnels), soit 4,1 % de moins que l'an passé. Avant ce nouveau confinement de la France, le rattrapage était donc en bonne voie.

Dans le haut du classement, Audi a tout particulièrement été en vue. La marque aux anneaux a gagné 21,6 %, à 24 509 transactions et compte désormais 185 611 unités à son actif, soit 2,4 % de moins que l'an passé. BMW et Mercedes qui ont pris respectivement 14,4 % (23 481 VO) et 14,8 % (22 198 VO) accusent des retards plus importants après dix mois. BMW totalise 185 911 transactions (-3,2 %) et Mercedes 174 211 (-3,8 %).

Peugeot signe une progression de 13,1 %, à 109 853 unités, en octobre. La marque au lion poursuit donc sur son bon rythme et fait mieux que la moyenne du marché au cumul puisqu'elle affiche -4 %, à 856 727 VO. Renault qui a grimpé de 8,3 % en octobre, à 119 765 transactions, totalise 945 668 VO (-5,3 %) depuis janvier. Plus à la traine, Citroën a amélioré ses chiffres de 5 % (64 205 transactions), pour accuser un retard de 8 % au cumul (515 193 unités).

Ils sont désormais plusieurs, chez les importateurs, à être repassés dans le vert. Toyota en fait désormais partie. Au dernier point de passage, la marque japonaise est 0,8 % au-dessus de son cumul des dix premiers mois 2019, avec 130 848 unités. Volkswagen, dont les chiffres ont crû de 14,1 % en octobre (46 473 VO), figurait sur la liste des prétendants au bilan étale avant cette nouvelle entrée en confinement. La marque allemande pointait à 359 736 VO, à fin octobre, soit en retrait de 2,8 % par rapport à 2019.