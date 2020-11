Robert Breschkow à la tête de Seat et Cupra France

Les filiales françaises des deux marques seront désormais menées par Robert Breschkow, jusqu’ici directeur des ventes de l’Europe centrale et du nord chez Seat. Son prédécesseur, Sébastien Guigues, est pressenti au sein du groupe Renault.

Robert Breschkow à leur tête. Il remplace ainsi Sébastien Guigues, qui a pris les rênes Seat France en 2017 et qui quitte aujourd'hui le groupe Volkswagen, après 20 ans de carrière au sein de la marque espagnole, dans son marché natal, puis dans l'Hexagone. "Je reste dans le secteur automobile, et suis le même mouvement que deux autres ex-Seat", nous-a-t-il informé. Une déclaration qui fait penser à une migration vers le groupe Renault, et peut-être, plus précisément, à la tête d'Alpine, qui prend du galon en devenant la griffe sportive. Et ce, alors que Luca de Meo a pris la direction du groupe français en juin dernier, emmenant, un mois plus tard son designer Alejandro Mesonero-Romanos . Sans oublier l a nomination de Christian Stein, directeur de la communication de Seat , devenu, mi-novembre dernier, directeur de la communication des marques du groupe Renault.

Robert Breschkow occupait jusqu’ici et depuis 2016, le poste de directeur des ventes de l’Europe centrale et du nord. Il bénéficie de 17 ans d’expérience dans l’industrie automobile à un niveau international. Diplômé de l’école de management de Reims et de l’Ecole de Commerce de Reutlingen, en Allemagne, il a débuté sa carrière au sein du groupe Volkswagen en 2003, dans le département des ventes aux entreprises internationales chez Volkswagen Financial Services. En 2005, il a rejoint la marque Audi où il a occupé plusieurs postes, en commençant par celui de responsable des ventes de l’Afrique du Sud, puis de l’Espagne, avant d’être promu chef du service produits au Royaume-Uni, toujours pour la marque Audi. En 2013, il est nommé directeur des ventes pour le segment des compactes sur le marché allemand, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2016 lorsqu'il a rejoint Seat, en tant que directeur des ventes de l’Europe centrale et du nord.

Sous son impulsion et en collaboration avec les équipes locales, la marque espagnole a vu ses ventes augmenter de 50 % dans la région depuis 2016, et a enregistré des records de ventes dans plusieurs pays comme l’Allemagne et l’Autriche. Robert Breschkow a également accompagné le lancement de Seat en Norvège, avec la mise en place d’un business model basé sur la vente en ligne.

"Robert Breschkow est l’un des managers les plus talentueux dans le domaine des ventes et du marketing. Il a fortement contribué au succès que connait Seat ces dernières années. Grâce au plan de croissance qui a été mis en place au cours de la période où il était responsable de la région, les ventes en France ont augmenté de 80 % entre 2016 et 2019. J’ai pleinement confiance en lui et en sa capacité à continuer l’expansion de Seat et de Cupra sur le marché français, le quatrième marché le plus important pour l’entreprise en termes de ventes, et l’un des plus compétitifs en Europe", a souligné Wayne Griffiths, président de Seat.