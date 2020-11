La RATP s’offre Mappy pour devenir un champion du MaaS

Considéré comme le troisième acteur de la mobilité en France après Google Maps et Waze, Mappy passe dans le giron du groupe RATP. La régie entend ainsi développer un leader français du MaaS.

Le groupe RATP vient de procéder à l’acquisition de Mappy auprès du groupe Solocal, également propriétaire des PagesJaunes. Une opération stratégique pour la régie à l’heure où le monde des transports collectifs fait face à de nouveaux enjeux dans le domaine du digital, en particulier dans celui du MaaS (Mobility as a Service). La prise de contrôle de Mappy s’inscrit dans cette évolution et doit permettre à la RATP d’y prendre une place centrale. L’objectif du groupe est de développer un leader français de la mobilité digitale.

"Ensemble, avec Mappy, nous préfigurons la mobilité de demain. Ce que nous voulons, c’est être le partenaire de référence des smart cities. Avec cette alliance, nous nous en donnons les moyens concrets. Nous allons explorer avec Mappy un univers où les possibilités sont nombreuses. En effet, si le secteur du MaaS est en plein développement, nous n’en sommes aujourd’hui qu’aux prémices. Tout reste à construire, à développer", analyse Hiba Farès, directrice en charge de l'expérience clients, des services et du marketing à la RATP.

Concrètement, l’acquisition du troisième acteur de la mobilité du quotidien en France après Google Maps et Waze, avec 12 millions de visiteurs uniques mensuels, vient renforcer les compétences de la RATP qui compte déjà dans ses rangs RATP Smart Systems, une filiale spécialisée dans les solutions digitales. Les équipes des deux entités vont désormais travailler de concert pour enrichir leurs services respectifs en incluant notamment la possibilité de réserver et de payer un trajet directement à partir d’un téléphone mobile.

La RATP annonce par exemple qu’en Ile-de-France, les services digitaux du groupe intégreront une cartographie complète de la région, un GPS piéton et vélo ainsi que les adresses de professionnels "autour de moi", tout en offrant la possibilité de réserver et de payer ses déplacements via l’application RATP. Le service Mappy sera quant à lui enrichi en intégrant de nouveaux partenaires au niveau national. Le comparateur multimodal bénéficiera en outre d’une offre combinée voiture, parking relais et transports en commun. De la même manière, les utilisateurs pourront y réserver et y payer leurs trajets.