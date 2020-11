Pas de retour à la normale pour l'usine de Sochaux

L'usine de Sochaux ne retrouvera finalement pas sa cadence maximale de production au mois de novembre 2020. Le reconfinement a eu raison de la mise en place d'une équipe de week-end.

L'usine devait retrouver son niveau d'avant-crise cette semaine. Cette montée en cadence, annoncée fin septembre 2020, ne se fera finalement pas. Le site de Sochaux devait mettre en place une équipe de production pour le week end. L'ajournement de l'équipe de VSD (vendredi-samedi-dimanche) découle de la fermeture des concessions automobiles liée au reconfinement.

"Bien que la livraison de véhicules reste possible sur rendez-vous dans les points de vente (...) l'évolution du marché automobile reste incertaine et le groupe PSA a décidé de différer la mise en place d'une équipe de travail supplémentaire de week-end" à Sochaux, a précisé la direction du site.

L'équipe VSD, arrêtée lors du premier confinement, devait redémarrer le 13 novembre, pour la production principalement des Peugeot 3008 et 5008. Pour le site de Sochaux, cette reconstitution marquait la dernière étape du retour au niveau d'activité d'avant la crise du Covid-19, soit 2 200 véhicules par jour (Peugeot 308, 3008 et 5008 et Opel Grandland X).

Depuis la mi-août, l'usine a successivement reconstitué ses équipes de travail de journée en semaine et son équipe de nuit. Selon Eric Peultier, responsable FO du site, ses effectifs d'intérimaires sont aujourd'hui remontés à environ 1 300, par rapport à près de 2 000 en début d'année. La décision annoncée lundi "est un coup dur, dommageable pour les salariés, le groupe PSA et l'ensemble de la filière automobile", a commenté Eric Peultier. Celui-ci a estimé qu'aux 500 personnes "impactées à Sochaux s'en ajouteront au moins autant" parmi les sous-traitants locaux.

La décision, annoncée en réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE), va entraîner le non-renouvellement des contrats de 500 intérimaires "à leur échéance, dans le cas où la situation commerciale n'évoluerait pas favorablement", a précisé la direction du site dans un communiqué. Ces renvois d'intérimaires interviendront "à coup sûr" car avec une "durée moyenne des contrats de six semaines", l'échéance va tomber "très rapidement" pour 500 de ces travailleurs temporaires, a estimé le représentant syndical. (avec AFP)