Fidcar devient acteur du marketing après-vente

Le spécialiste de l'e-réputation ajoute une corde à son arc. Désormais, avec Fidcar Predict, il propose à ses utilisateurs d'exploiter les données pour analyser le comportement des consommateurs et les contacter au moment opportun.

Fidcar s'ouvre un nouveau champ de compétence. La société connue pour son service de suivi de la réputation en ligne des concessionnaires lance Fidcar Predict, soit une prestation de création de campagnes marketing. Elle vise à aider les distributeurs à organiser et animer des opérations en fonction du potentiel présenté par les clients.

Sur le plan technique, Fidcar profite de son accès au DMS, de sa maîtrise de l'intelligence artificielle et de sa compréhension des variables des comptes clients-véhicules pour délivrer le service. "Nous n'allons pas nous fonder sur des analyses statistiques, mais sur la lecture des OR et des factures pour comprendre le comportement des clients, explique Fabrice Caltagirone, le cofondateur de Fidcar. L'IA va compiler et identifier des similitudes en amont des campagnes". Les conclusions tirées vont donc prendre le dessus sur des règles du métier, parfois trop arbitraires et biaisées. Ainsi orchestrées, les campagnes de Fidcar Predict visent un taux de conversion de 15 à 30 %.

Sur le plan commercial, ce module indépendant vient comme un complément à l'offre de gestion de l'e-réputation. Le dénominateur commun étant le lien entre le professionnel et le consommateur pour assurer un suivi, de l'acquisition à la fidélisation. Les concessionnaires y auront accès moyennant un abonnement auquel s'ajouteront des frais de routage. Pour l'heure Fidcar Predict se concentre sur le poste après-vente, tandis que des tests ont débuté pour les activités de commerce automobile. Le tarif de 149 euros par mois et par site pourrait alors évoluer.