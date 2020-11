Obvy déclenche le paiement fractionné chez les pros

Après avoir signé un accord avec Banque Casino pour proposer un système sécurisé de facilité de paiements entre particuliers, Obvy se tourne vers les professionnels. L'ambition est de diversifier les solutions apportées à l'acheteur final.

Obvy entend décidément faire parler d'elle au second semestre 2020. La start-up, qui a conclu un accord innovant avec le groupe Banque Casino à la rentrée dernière pour que ses solutions de paiement fractionné soit relayées sur les plateformes de transactions de VO en CtoC, souhaite aller plus loin en se tournant maintenant vers les professionnels. "Nous venons de lancer la compatibilité BtoB", annonce au Journal de l'Automobile, Charles-Henri Gougerot, le directeur général d'Obvy.

Une centaine de points de vente ont avancé sur ce dossier, révèle-t-il ensuite. Des mandataires et des revendeurs indépendants en majorité qui veulent se saisir de l'opportunité d'avoir une alternative aux solutions de financement traditionnelles. Dans le cas présent, celui de la verticale automobile, Obvy sécurise les transactions à partir de 4 500 euros. Le client peut repartir avec la promesse de régler son achat en 3, 4 voire 10 fois, tandis que le commerçant touche immédiatement l'intégralité du montant. "Le fractionnement en 4 fois est privilégié", nous apprend de son expérience le DG d'Obvy.

A la conquête de l'Europe

Il ne se considère pas comme un rival des établissements financiers de la place. Obvy joue la carte de la complémentarité. La start-up estime donc qu'elle aura son importance sur les montants les plus faibles. Les statistiques avec Banque Casino la conforte dans cette idée : +30 % de transactions en quelques semaines. En application, même en BtoBtoC, les clients suivront un parcours entièrement digitalisé, qui fait tomber certaines contraintes. Une fois la demande effectuée, la réponse intervient dans un délai de 48h. "Nous allons être intégrés à l'écosystème d'un gros assureur français qui prend part à la distribution de VO", se félicite par anticipation Charles-Henri Gougerot.

Obvy assume ses ambitions expansionnistes. Elle mène actuellement une levée de fonds "à sept chiffres" pour financer les nouveaux produits BtoC et BtoB, mais également pour étendre sa zone d'influence. "Nous venons de signer avec un partenaire luxembourgeois qui vend et accompagne les professionnels du VO, confie le directeur général. Un autre accord est à conclure en Belgique dans peu de temps". Voilà pour la vitrine. En coulisses, Obvy prépare 2021 et son introduction en Allemagne et sur la péninsule ibérique dans son ensemble.