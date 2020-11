Le marché du VUL d'occasion flambe

Poursuivant sur leur belle lancée, les utilitaires d'occasion ont connu un très bon mois d'octobre 2020. Ils ont amélioré leur performance de 13,4 % pour comptabiliser près de 87 200 ventes. Après 10 mois, le retard est seulement de 5 %.

Le marché du VUL d'occasion a fait plus fort que celui du VP. Alors que les véhicules particuliers ont gagné 11,4 %, octobre 2020, les utilitaires ont progressé de 13,4 % en données brutes, selon les chiffres collectés par AAA Data. Au cours du mois, les services administratifs ont enregistré 87 198 transactions exactement. Un résultat mensuel qui porte à 652 503 le nombre de transactions de VUL d'occasion après 10 mois d'activité, soit un 5 % de moins que l'an passé au même point de passage.

Les marques françaises ont connu un rythme de croissance presque identique. Renault a pris 10,2 %, à 26 682 unités, Citroën 10,1 %, à 14 360 unités et Peugeot 10 %, à 13 543. Au cumul des mois, la marque au lion s'en sort un peu mieux que ses compatriotes. Elle accuse 5,1 % de retard sur l'an passé (103 629 unités), quand Renault et Citroën pointent toujours respectivement à 6,7 % (198 265 VO) et 6,9 % (108 627 VO) de retard sur les volumes de 2019.

Comme pressenti à la fin du mois de septembre, le mois d'octobre a permis à Fiat de renouer avec la croissance et de rejoindre Opel au rang des marques significatives à être repassées dans le vert. La marque qui a annoncé la fin de sa collaboration avec Renault à Sandouville, où elle produisait le Talento, a ajouté 7 788 transactions à son compteur, le mois dernier. Résultat, elle est créditée de 59 634 unités au global, soit 1,4 % de plus que l'an passé. En hausse spectaculaire de 31,5 % (1 731 VO), en octobre, Opel atteint 12 059 unités au cumul des mois, soit +3,8 %. Sans le nouveau confinement, il était clair que Volkswagen et Iveco (-0,7 % au cumul des mois) suivaient la même trajectoire.

Les fourgonnettes à la traîne

Segment majeur de l'activité VO, en France, celui des fourgons, a gagné 16,9 %, en octobre 2020, à 35 958 unités. Selon AAA Data, ce sont donc 268 111 unités qui ont changé de main depuis le début de l'exercice, soit 1,6 % de moins que l'an passé. Le nombre de transactions des fourgonnettes d'occasion a quant à lui progressé de 10,9 %, le mois dernier. Le bilan annuel se veut néanmoins plus terne. Le segment reste 5 % en-dessous de 2019, à 180 696 unités.

La situation est plus complexe pour les berlines, troisième force du marché. Elles peinent à tirer profit de la dynamique, limitant la hausse à 6,3 % pour un total de 10 454 unités durant le mois. Du coup, elles rendent 16,3 % de volume au cumul des mois, avec 75 849 transactions comptabilisées. Il n'y a réellement que les camping-cars qui tirent leur épingle du jeu. En ajoutant 4 863 unités en octobre (+25,6 %), ils amènent leur volume global à 36 742 changements de propriétaire, soit 6 % de plus que l'an passé.