Tec3h sur la pente ascendante

L'éditeur de logiciels de gestion de l'activité VO enchaîne les bons résultats en 2020. Mais au-delà des statistiques flatteuses, Tec3h parvient surtout à convaincre des partenaires à l'échelle nationale. Ce qui lui ouvre d'intéressantes perspectives pour 2021.

Les indicateurs sont au vert et Tec3h peut s'en réjouir. L'éditeur de solutions de gestion du commerce de véhicules d'occasion enregistre des scores dont il ne peut que se féliciter, depuis le début de l'exercice 2020. Au 20 octobre dernier – soit avant les annonces du second confinement – Régis Tranquille, le président, rapportait un chiffre d'affaires 2,46 fois supérieur à celui de l'an passé, au même point de passage. Une envolée liée, en partie, à l'augmentation du nombre de clients, 2,4 fois supérieur également par rapport au total de l'an passé, et, dans une autre mesure, à la croissance des connexions, qui ont été multipliées par 2,5.

Tec3h a séduit des marchands, tout autant que des agents Citroën et Peugeot, dont les têtes de groupement ont validé la solution auprès des réseaux. Cela a participé à la spectaculaire progression du nombre de véhicules enregistrés dans la base informatique. Régis Tranquille explique avoir gagné 463 %, en un an. "Notre volonté de suivre le marché et notre stratégie de partenariats a payé", analyse le dirigeant. Un succès d'estime qui a placé l'éditeur dans le cercle restreint des références retenues par PSA pour le label Spoticar, aux côtés de DCS Net (Reynolds&Reynolds), PlanetVO et Bee2Link. "Notre fiabilité et notre niveau de sécurisation ont été appréciés", retient Régis Tranquille, qui selon toute vraisemblance devrait démarcher les agents du groupe français, en premier lieu.

Poussée des transactions entre pros sur la plateforme

Et dans son jeu, une nouvelle carte lui donnera un avantage auprès de ces acteurs. Interfacé avec les DMS de Solware Auto, Lacour et Fiducial, Tec3h fonctionne de manière monodirectionnelle. Comprendre que les VO présents dans la base de données peuvent être publiés sur le web par ce tuyau. Mais prochainement, avec l'une de ces trois maisons, l'éditeur va faire la démonstration d'une circulation bidirectionnelle de l'information. Une interaction d'un niveau inédit qui permettra d'automatiser les flux et réduira le temps consacré par les vendeurs. L'expérimentation attirera-t-elle le regard de constructeurs dont les réseaux sont souvent équipés de ces DMS ? L'équipe dirigeante de Tec3h veut le croire.

Autre activité, même tendance. Dans le registre des transactions VO entre professionnels via la plateforme de Tec3h, les statistiques sont aussi remarquables. Régis Tranquille rapporte une progression de 206 %, en comparaison à 2020. "Cela représente plus de 4 000 unités, dénombre-t-il, nous les aidons clairement à améliorer leur rotation". Sur sa plateforme, la société connecte les vendeurs et les acheteurs, en faisant valoir un stock permanent d'environ 7 000 véhicules d'occasion prêts à changer de lieu d'exposition. "Nous avons fait de ce service un outil de conquête en Belgique, car des professionnels souhaitent accentuer leurs transactions avec l'écosystème français. Nous pourrions tout aussi facilement l'ouvrir à d'autres pays", glisse Régis Tranquille.

Le nombre de demandes de cotation a été multiplié par 1,5, sur l'interface de Tec3h, en 2020. Le signe d'une digitalisation des parcours et des actions à distance. Ce sera, sans trop de surprise, l'un des axes de travail de l'équipe de développeurs, l'an prochain. Les déplacements en points de vente se raréfiant, Tec3h entend proposer de plus en plus d'outils pour virtualiser le show-room. "Nous avons été les premiers à amener des solutions d'exposition des stocks, sur les écrans des halls, rappelle Régis Tranquille, en référence aux récentes annonces d'un concurrent plus en vue sur le terrain du marketing. Il faut continuer la démarche de dématérialisation qui désormais a été assimilée et amener les professionnels vers la véritable digitalisation".