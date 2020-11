BMW renoue avec les bénéfices au troisième trimestre 2020

Après une perte au printemps, le groupe BMW a redressé ses comptes à l'occasion du troisième trimestre 2020. Le constructeur munichois s'attend toutefois à un exercice complet en baisse significative.

"Sur la période de juillet à septembre 2020, la performance de BMW s'est clairement améliorée par rapport à l'impact massif de la pandémie de coronavirus" au deuxième trimestre, explique le groupe, qui s'attend en 2020 à une "baisse significative" de son bénéfice imposable et des ventes. Sur ce seul troisième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 1,815 milliard d'euros, 17,4 % de plus que sur cette période en 2019, légèrement supérieur aux attentes des analystes. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) est, lui, en baisse de 15,9 % à 1,924 milliard, légèrement en dessous des attentes compilées par Factset. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,4 % à 26,283 milliards d'euros.

BMW a notamment profité de la reprise des ventes en Chine, son premier marché. Le groupe a ainsi écoulé 675 592 véhicules (+8,6 %) au troisième trimestre et au cumul les ventes atteignent 1 638 167 unités, soit une baisse de 12,5 %. "Nous sommes en très bonne voie pour réussir nos objectifs annuels", a noté le patron Oliver Zipse, cité dans un communiqué.

Au total, sur les trois premiers trimestres de l'exercice 2020, le bénéfice net est toujours en chute de 39,8 % à 2,177 milliards d'euros. "Après une phase plus stable dans l'environnement économique au troisième trimestre, la pandémie est clairement en train de reprendre de l'élan" et "le niveau de risque associé à l'impact négatif" de la situation sanitaire "est élevé" note le constructeur. Pour affronter l'impact de la pandémie, l'entreprise compte faire encore plus d'économies : il a notamment annoncé en juin la suppression de 6 000 emplois cette année à travers la "fluctuation naturelle" et des départs en retraite anticipée volontaires. Le groupe employait 126.000 personnes fin 2019. Les investissements ont également été réduits. (avec AFP)