Grâce à Google, le groupe Thivolle propose une visite virtuelle de ses concessions

L’opérateur s’est adjoint les services du géant d'internet afin de proposer aux internautes une visite virtuelle de ses écrins. L'accès se fait à partir de chaque page Google My Business.

S’il y a une chose que l’année 2020 aura appris aux commerçants, dont les distributeurs automobiles, c’est bien de cultiver leur capacité d’adaptation. Cette chose, le groupe Thivolle l’a bien comprise en proposant d'ici quelques jours aux internautes une visite virtuelle de ses showrooms, grâce aux services de Google. Et le hasard a bien fait les choses puisque, si le projet a effectivement mûri après la première période de confinement, sa mise en oeuvre est intervenue juste avant la deuxième session.

Le groupe a ainsi accueilli dans ses sept concessions Renault, Dacia, Alpine, Nissan, Ford, Citroën et DS de Villefranche-sur-Saône la visite des fameuses voitures Google et de leur photographes, sillonnant les routes de France. "Nous savons qu’avec la situation actuelle, certaines personnes ont des craintes à se déplacer dans les concessions. Il nous fallait donc trouver une alternative pour qu'ils puissent découvrir et visiter nos showrooms", explique Benjamin Herling, responsable digital et CRM du groupe Thivolle.

Un outil de réassurance et non pas de vente

En une journée et demie, les équipes du géant internet sont attachées à retracer virtuellement le parcours d’un client dans les showroom VN, grâce à des prises de photos à 360 degrés. Les espaces VO ont parfois également été cartographiés, selon leur degré d’accessibilité par le showroom VN. De même, la réception atelier a été photographiée, mais pas les ateliers eux-mêmes. Pour chaque marque, la disposition des showroom a été scénarisée de manière à mettre en avant les nouveautés produits. "Chez Renault, nous avons par exemple mis en lumière la partie électrifiée avec une espace dédié aux 100 % électriques mais aussi aux hybrides rechargeables. Nous avons présenté dans le showroom, portières ouvertes, les produits les plus récents possible afin d’éviter de reitérer la cartographie des concessions tous les ans", détaille Benjamin Herling.

Le groupe envisage un renouvellement de l’opération tous les trois ou quatre ans, au rythme des évolutions d’identité des marques. "La visée de ces visites virtuelles n’est de toute façon pas la vente. Le client ne vient pas chercher le produit, pour cela, il dispose des sites constructeurs, des configurateurs et de nos propres sites. Nous sommes plutôt dans un moyen de réassurance à travers cette vitrine virtuelle qui permet de faire découvrir aux internautes nos écrins, depuis leur canapé, nuance Séverine Bouvier, directrice marketing du groupe Thivolle. Ce sont ces écrins qui nous permettent aujourd’hui de nous distinguer."

Des visites accessibles à travers Google My Business

Si seules les concessions du fief du distributeur ont pour l'instant reçu la visite des équipes Google, l’ambition est bien de cartographier les 12 concessions principales de l’opérateur à court terme. "L'outil est par exemple légitime pour valoriser notre toute nouvelle concession de Saint-Etienne, en plein travaux de rénovation", poursuit Séverine Bouvier. Trois semaines de travail après la venue des équipes Google sont nécessaires avant que ces visites virtuelles soient accessibles depuis les pages Google My Business de chaque concession, mais aussi depuis leur site internet. "Nous réfléchissons à communiquer sur le concept par newsletter également", complète Benjamin Herling.

Si le coût de cette opération se veut accessible selon le groupe, les retombées seront toutefois difficiles à mesurer. "Nous n’aurons pas de statistiques à proprement parler, confirme le responsable digital et CRM. Nous pouvons toutefois nous fier à nos résultats de fréquentation de nos pages Google My Business, moyen d’accès incontournable pour nous contacter ou accéder à nos sites web", conclut-il.