Antoine Contardo, le président de Yes My Car.

Yes My Car reprend Kia à Charleville-Mézières

Le groupe dirigé par Antoine Contardo vient de signer la reprise du panneau Kia détenu par le groupe Hacquart, à Charleville-Mézières (08). Il devient l'opérateur unique de la marque coréenne dans le nord-ouest de la région Champagne-Ardenne.

Yes My Car, le groupe présidé par Antoine Contardo, a scellé le rachat de la concession Kia de Charleville-Mézières (08), détenue par Emmanuel Hacquart. Une opération, annoncée le 2 novembre 2020, qui va dans le sens de la concentration dans le réseau de la marque coréenne, puisque le repreneur devient l'unique interlocuteur dans la partie ouest de la région Champagne-Ardenne.

Sur le papier, Yes My Car ajoute un volume annuel potentiel de 220 véhicules neufs et 200 exemplaires d'occasion. Il réalise actuellement près de 500 VN et 450 VO, dans la concession Kia Vista Automobiles, à Reims (51), le fief du groupe. Un total de 720 unités qui le placera encore à une bonne longueur de GCA, dixième du classement des distributeurs dans le réseau Kia, avec 937 VN en 2019.

La concession de Charleville-Mézières gardera toutefois le rideau baissé, après le confinement. Antoine Contardo a pris la décision de transférer l'ensemble des activités sur son implantation toute proche, en remplacement du Yes My Car Store, l'enseigne spécialisée dans le VO multimarque. Le personnel de l'atelier, de l'accueil et le secrétariat administratif du point de vente Kia ont été conservés, tandis que les équipes commerciales VO seront formées à la vente des produits du sud-coréen.