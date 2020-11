La nouvelle Dacia Sandero toujours aussi compétitive

La nouvelle Dacia Sandero, dont les premières livraisons sont attendues pour janvier 2021, conserve des tarifs très attractifs, allant de 8 690 à 15 290 euros.

Comme annoncé lors de sa présentation fin septembre 2020, la Dacia Sandero, malgré tous ses progrès, reste affichée à des tarifs très compétitifs. En effet, l'entrée de gamme, avec le moteur Sce 65 ch en finition Access, est proposée à 8 690 euros. L'occasion de toujours proposer ce modèle en location pour 3 euros par jour. Mais il ne s'agit pas là du cœur des ventes.

Avec la finition Essentiel, le deuxième niveau, apparaît le bloc fonctionnant au GPL, Eco-G 100, à partir de 11 390 euros. Avec le plus haut niveau, baptisé Confort, le bloc TCe 90, ainsi que la boîte CVT, font leur apparition avec un prix maximum de 14 090 euros. Dans la très grande majorité des cas, la Sandero échappera au malus 2021 qui débute à 133 g/km (128 g/km en 2022). En effet, les émissions du moteur Sce 65 s'échelonnent de 117 à 124 g/km. Elles sont comprises entre 116 et 124 g/km pour le TCe 90 et 128 à 137 g/km pour la variante avec la boîte CVT. Les valeurs les plus basses sont pour la version Eco-G 100, qui en fonctionnant au GPL, affiche de 106 à 112 g/km.

Pour la Sandero Stepway, qui a représenté 65 % des ventes du modèle jusqu'ici, la gamme est plus simple avec seulement les deux finitions les plus hautes, Essentiel et Confort, et les deux moteurs les plus puissants. La gamme débute à 12 590 euros pour culminer à 15 290 euros. Les émissions de CO2 sont légèrement supérieures (de 114 à 145 g/km) à la berline, mais pas d'inquiétude pour l'année 2021.

Aussi bien pour la Sandero ou pour la Stepway, Dacia a fait le choix de privilégier sa proposition GPL. En effet, malgré un surcoût d'équipement, elles sont affichées au même prix que la version TCe90. De quoi faire baisser la moyenne CO2 de la marque en attendant l'arrivée de la citadine 100 % électrique Spring. Les commandes de la Sandero vont ouvrir dans les prochaines semaines. Elles avaient été annoncées pour mi-octobre, mais la situation sanitaire et le reconfinement ont fait évoluer les choses. En revanche, les premières livraisons sont toujours annoncées pour janvier 2021.