Christophe Maurel, CNPA : "Arrêtons de dire que la distribution coûte trop cher"

Le président des concessionnaires VP au sein du CNPA craint un engorgement des stocks de véhicules neufs et d'occasion chez les distributeurs. II estime par ailleurs que les réseaux ont déjà réalisé assez d'efforts en réduisant fortement leurs coûts.

JA. Quel est le niveau d’activité dans les réseaux de distribution ?

CM. Pour l’instant, mais nous ne sommes qu’au début du confinement, nous avons du travail dans les ateliers mais finalement assez peu de volume d’affaires en véhicules neufs et d’occasion. Le trafic téléphonique et le nombre de leads qui nous parviennent sont assez faibles. Nous pouvons dire que l’élan qu’avaient connu les activités VN et VO est coupé. Mais notre principale préoccupation se situe dans le fait que la filière industrielle continue de produire des voitures et nous craignons un afflux de modèles dans nos concessions alors que nous ne pouvons travailler normalement. Le danger principal se porte sur nos stocks VO au 30 novembre 2020. Il se vend environ 500 000 véhicules d’occasion par mois dont 200 000 sont en stock en permanence dans les réseaux de distribution. Si ces stocks ne sont pas écoulés mensuellement, ces derniers vont gonfler de manière mathématique, soit un tiers de plus à la fin de novembre 2020 et près de 50 % de plus si le confinement se poursuit en décembre.

JA. La fin de l’année arrive avec la tentation pour certains constructeurs de gonfler les immatriculations, surtout en cette fin de première année d’application des normes CAFE. Craignez-vous les dotations d’office qui pourraient arriver ?

CM. Cette année, il nous sera impossible de stocker des véhicules neufs comme nous le faisons habituellement. Il nous est impossible de dégrader plus fortement nos comptes liés à des stocks de véhicules neufs trop importants sous peine de se retrouver en difficultés avec le secteur bancaire. Les constructeurs doivent être responsables et ne doivent pas imposer aux réseaux des stocks. Nous aurons les moyens de refuser.

JA. Les prises de commandes par les moyens digitaux commencent à s’organiser. Est-ce un danger ou une opportunité pour les réseaux physiques ?

CM. Utiliser les accroches digitales, c’est clairement le sens de l’histoire. Les constructeurs le font, les distributeurs également, que ce soit au travers de leurs sites ou de leurs plateformes dédiées. C’est une réelle opportunité de faire du business. Mais les constructeurs doivent respecter les contrats de distribution et beaucoup le font d'ailleurs. Le digital ne veut pas dire l’exclusion de réseaux physiques. Nous serons très attentifs aux communications et aux stratégies déployées par les constructeurs dans les jours qui viennent.

JA. Au printemps dernier, les constructeurs vous incitaient à réduire fortement vos coûts de structure. Qu’en est-il aujourd’hui ?

CM. C’est vrai nous avons beaucoup entendu les constructeurs dire que nos coûts sont trop élevés. Mais c’est faux. Dans les réseaux, les efforts de restructuration ont été massifs. Le nombre de concession a été divisé par trois depuis 2000, nous avons concentré notre immobilier, réduit nos charges et dans le même temps, les constructeurs ont divisé par deux notre marge brute qui atteint au mieux 3,5 % sur la vente de véhicules neufs. Les marges supplémentaires sont cautionnées à des engagements, des standards, exigés par les constructeurs. En tout cas, le travail a été fait de notre côté. Peut-être pouvons-nous encore faire des économies à la marge mais le job a été fait ! Mais ce n’est pas dit qu’il a été réalisé du côté des constructeurs, en terme de coûts de fabrication, de mise à disposition des véhicules, de logistique… Les constructeurs donnent tous les moyens commerciaux aux clients sauf 3,5 % qu’ils nous rétrocèdent. Arrêtons de dire que la distribution coûte trop cher !