MG vise les flottes avec l’appui d’OpenFleet

De retour sur le marché français avec un SUV électrique, MG constitue peu à peu son dispositif commercial. En vue d’attirer les clients flottes, le constructeur a noué un accord avec OpenFleet, spécialiste de l’autopartage BtoB.

La mission s’annonce périlleuse mais MG se donne les moyens pour réussir. L’ex-constructeur britannique, racheté par le chinois BAIC en 2007, a signé son retour en France il y a quelques mois avec un SUV électrique, le ZS EV, affiché à partir de 29 990 euros. Depuis, ses équipes s’attèlent à construire, brique par brique, un dispositif commercial adéquat dont l’une des étapes fondatrices a été l’ouverture, en mai 2020, d’un premier showroom dans le 11e arrondissement de Paris. Les premiers résultats sont encourageants puisque 554 unités du véhicule ont été immatriculées depuis le début de l’année, dont 114 sur le seul mois d’octobre.

Le constructeur ajoute aujourd’hui une nouvelle corde à son arc, cette fois-ci pour toucher les clients professionnels. Un accord a été noué avec OpenFleet, spécialiste de l’autopartage dans la sphère BtoB, pour équiper le SUV d’un boîtier permettant un déverrouillage et un démarrage à l’aide d’un smartphone ou d’un badge. La réservation du véhicule peut elle aussi se faire via une application mobile. MG assure qu’il sera possible de commander les ZS EV équipés de la solution OpenFleet dans le réseau en cours de développement sur le territoire national dans un délai d'une semaine.

"La solution OpenFleet permet aux entreprises de respecter facilement leurs objectifs de verdissement de leur flotte, avec des véhicules en pool 100 % électrique, sans avoir à remplacer tous leurs véhicules de fonction, estime Serge Cometti, le CEO de MG Motor Paris. Elle nous permettra aussi de proposer des véhicules en test-drive au plus près des clients". Il complète son propos en rappelant que le ZS EV est doublement intéressant pour les flottes dans la mesure où il est également disponible en version société 2 places développée avec Gruau.