PSA a choisi les logiciels pour Spoticar

Selon nos informations, PSA a procédé à la sélection des éditeurs de logiciels autorisés à démarcher les points de vente qui adoptent le label Spoticar. Des partenaires qui sont au nombre de quatre.

Spoticar a fait sa sélection. Selon nos informations, le label VO du groupe PSA a retenu quatre éditeurs de logiciels de gestion pour équiper ses points de vente. Il s'agit de Reynolds & Reynolds, PlanetVO, Bee2Link et Tec3h. Une liste arrêtée au terme d'un appel d'offres et qui donne à ces acteurs l'autorisation de démarcher les points de vente Peugeot, Citroën, Opel (Spoticar) et DS Certified.

L'enjeu commercial pour ces quatre sociétés porte sur un périmètre de plus de 1 400 concessions en France, en plus des agents et des garages affiliés. "Nous allons déployer nos solutions chez des concessionnaires et des succursales", confirme notamment un cadre de Bee2Link, contacté par nos soins. L'éditeur n'exclut pas de percer en Espagne, au Portugal et en Italie. Chez Tec3h, il sera davantage question de cibler les agents, compte tenu des accords déjà en vigueur avec le GNAC et le GAAP.

Sollicitée, la direction de PSA n'était pas disponible pour apporter plus de précision sur le dossier et les règles établies. Retenons toutefois que le lancement de label Spoticar a été officialisé en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Pologne, au cours du mois d'octobre. Au terme de la campagne de mise en place, PSA va exploiter le label occasion dans onze pays européens au rang desquels figurent aussi l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse.