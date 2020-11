DriveQuant et FairConnect jouent la carte de l’assurance connectée

Les deux entités mutualisent leurs compétences pour développer des offres d’assurance automobile connectée en marque blanche à l’échelle européenne. Cinq millions d’euros seront consacrés à cette alliance au cours des trois prochaines années.

Le sujet de l’assurance automobile connectée suscite bien des convoitises ces dernières semaines. Vodafone Automotive a dévoilé ses ambitions à la rentrée de septembre, suivi il y a quelques jours de cela par ALD Automotive, qui a développé une offre à destination de ses clients avec Société Générale Assurances. C’est à présent au tour du duo DriveQuant/FairConnect d’entrer dans la danse. Leur objectif : accélérer le développement et le déploiement de solutions d’assurance auto connectée en marque blanche sur le marché européen.

Les deux entreprises, respectivement spécialisées dans la télématique et l’assurance connectée, ont décidé d’unir leurs forces pour proposer des solutions reposant sur un outil désormais largement démocratisé chez les assurés : le smartphone. Ils vont pour cela bénéficier du soutien technique d’IFP Energies nouvelles (IFPEN), structure à l’origine de DriveQuant, et du soutien financier de Palamon Capital Partners, actionnaire de FairConnect depuis 2018, à hauteur de 5 millions d’euros sur trois ans.

Le duo s’est fixé comme objectif "d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assurance automobile, de la souscription à la gestion des sinistres". Ils vont pour cela proposer une plateforme télématique en marque blanche qui permet l’analyse des données de conduite afin d’évaluer le comportement routier. Les solutions communes qui verront le jour permettront donc de calculer des scores de conduite en exploitant les capteurs du smartphone du conducteur avec la technologie DriveQuant, mais aussi en collectant des données via le boîtier télématique Microbox de FairConnect.

Carmine Carella, PDG de FairConnect, supervisera l’ensemble des opérations réparties en Suisse, en France et en Italie. Il est également prévu que l’équipe de direction de DriveQuant intègre l’équipe de direction globale de FairConnect. "DriveQuant est un leader sur le marché français grâce à sa technologie d'analyse et de scoring de la conduite, avec une spécialisation sur l'utilisation du smartphone comme capteur de mobilité. Nous sommes fiers de nous associer aux ressources, aux clients et aux actionnaires de cette équipe", déclare le PDG de l’entreprise italo-suisse qui revendique plus de 500 000 véhicules connectés via ses offres d’assurance en Europe.