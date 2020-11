Stéphane Cesareo rejoint Citroën

Stéphane Cesareo revient dans l’Hexagone, après plusieurs années d’expatriation, pour prendre la direction de la communication de Citroën.

Pur produit du groupe Ford, Stéphane Cesareo, 51 ans, rejoint Citroën en qualité de directeur de la communication. Il est rattaché à Laurent Barria qui vient pour sa part d’être nommé directeur marketing et communication monde en remplacement d’Arnaud Belloni, parti chez Renault.

Après une brève expérience d’un an chez Volvo en 1992, Stéphane Cesareo, diplôme de l’école de commerce de Bordeaux en poche, a rejoint Ford France en 1993. Il a rapidement gravi les échelons jusqu’à devenir chef du service de presse entre 2001 et 2005, puis directeur de la communication et des relations extérieures de 2005 à 2012.

Après quoi il s’expatrie aux Etats-Unis pour devenir directeur de la communication globale de Lincoln, une marque du groupe Ford basée à Détroit. Un poste qu’il a occupé jusqu’en juillet 2016, date à laquelle il est revenu en Europe, précisément au Royaume-Uni, pour diriger l’ensemble des lancements produits internationaux et la stratégie de communication européenne des gammes SUV et de la Mustang.

Chez Citroën, il aura pour responsabilité de définir une stratégie de communication globale et "d’amplifier la visibilité la marque Citroën dans le monde", annonce Laurent Barria.