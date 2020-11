BYmyCAR s’organise pour limiter l’impact du confinement

Usines qui continuent de tourner, showrooms qui sont de leur coté bel et bien obligés de fermer : ces deux données sont en passe une créer une équation bien difficile à résoudre pour les distributeurs, qui tirent d’ores et déjà la sonnette d’alarme sur les difficultés à livrer et commercialiser. Et donc, sur le danger d’une accumulation de stock que supporteraient très mal des trésoreries parfois déjà soumises à rude épreuve.