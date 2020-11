Le groupe Lwarsemann en passe de reprendre le site RRG d'Orléans

En février 2020 Renault Retail Groupe annonçait un plan de session concernant 10 de ses succursales, avec une répartition entre investisseurs privés déjà bien esquissée. Ainsi, alors que la concession de Nancy appartient depuis cet été à BYmyCAR, Hess a officialisé il y a quelques semaines le rachat de 5 sites (Illkirch, Hautepierre, Mulhouse, Montbéliard et Belfort). C’est au tour du groupe Lwarsemann d’accueillir dans son réseau une ex-concession RRG, celle d’Orléans, comme pressenti.

Une opération qui permettrait au groupe, présidé par Laurence Deletang Warsemann, de compléter son maillage de concessions Renault - Dacia, pour l’instant composé de trois sites principaux situés dans le Loir-et-Cher (41), à Romorantin, Blois et Bracieux. Racheter cette concession d’Orléans donnerait également l'opportunité au distributeur Loir-et-Chérien de poser ses premiers jalons dans un nouveau département, le Loiret (45).

Pour rappel, l’an passé, le groupe Lwarsemann s’est positionné au 57e rang du Top 100, grâce à ses 7 155 véhicules neufs immatriculés, des marques Volkswagen VP, VU, Skoda, Seat, Audi, Toyota, Renault et Dacia. Se sont ajoutés 5 285 VO, dont 2 114 à particuliers, immatriculés à travers ses 17 sites principaux répartis dans l’Indre-et-Loire (37), et le Loir-et-Cher. Le chiffre d’affaires a atteint 270 millions d’euros l’an passé.

Concernant les autres sites RRG a céder, il reste à statuer sur la plaque toulousaine, comprenant trois affaires, et qui reviendrait vraisemblablement à Eden Auto, mais aussi sur les deux sites de Nîmes et Montpellier, pour lesquels quatre repreneurs potentiels ont été identifiés, GGP, Synéthis, Peyrot et Tressol-Chabrier.