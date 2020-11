Près d'une quarantaine de véhicules couvrent les métropoles de Paris, Lille et Lyon. Les activités de Bordeaux et Toulouse ont été suspendues.

Tankyou recrute Morgan Lebailif pour structurer ses services additionnels

Le fondateur de Hello Garage a rejoint les troupes de Tankyou avec la mission d'encadrer la diversification des services apportés par l'entreprise de livraison de carburant.

Une figure française de l'entretien-réparation a décidé de rejoindre Tankyou. L'entreprise spécialisée dans la livraison de carburant dans les véhicules de flotte a recruté Morgan Lebailif, connu pour avoir fondé Hello Garage, au poste de directeur de la branche dédiée aux services associés. A ce titre, il va avoir la charge de structurer et de superviser opérationnellement l'offre qui comprend notamment de la maintenance prédictive (vérification des pneumatiques, des niveaux d'huile, des éléments de sécurité) et curative, ainsi que les interventions de désinfection.

Il n'est cependant pas prévu pour Tankyou de sortir de ce périmètre. Le modèle Hello Garage ne sera pas repris dans le schéma de l'entreprise. "Morgan Lebailif a un esprit d'entrepreneur et une capacité à gérer des sujets complexes. Voilà le type de profil que nous recherchions. Nous sommes donc ravis de le compter parmi nous", a commenté pour le Journal de l'Automobile, Ashley Poniatowski, le directeur général de Tankyou. Le nouveau venu sera rattaché à Arthur Viltard, ancien cadre de Bolt, la plateforme de VTC, qui a intégré la société française l'été dernier, au titre de directeur opérationnel.

Sur le terrain, cette initiative de Tankyou se traduit par un développement de la flotte de véhicules. Sur la trentaine de fourgonnettes exploitées en Ile-de-France, deux sont déjà équipées pour intervenir sur des missions autres que la livraison de carburant. Elles transportent le matériel nécessaire au contrôle des véhicules. "Pour des clients importants, qui sont de plus en plus nombreux, nous avons constitué des flottes de véhicules dédiés, attachés à ces comptes", ajoute le directeur général. Sous les équipes commerciales et opérationnelles, il y a donc désormais deux types d'unités d'intervention : celle qui livre le carburant et celle qui assure la maintenance.

Première certification Bureau Veritas

La crise de la covid-19 n'a pas été sans conséquence, bien entendu. Tankyou, qui sert environ 15 000 véhicules par mois, vise un chiffre d'affaires de 12 à 13 millions d'euros, en 2020. Les nouveaux clients enregistrés en septembre et octobre, ainsi que le pic habituel de fin d'année pourraient permettre de sauver la feuille des scores. Toutefois, il a fallu faire des sacrifices. Toulouse et Bordeaux, en phase de démarrage, ont dû être refermés. Tankyou patientera et se concentrera sur les régions de Paris, Lille (5 véhicules en fonction) et Lyon (3 véhicules actifs).

Mais l'actualité récente ouvre de belles perspectives. "Être le leader ne se limite pas au volume délivré, mais à l'excellence opérationnelle, amorce Ashley Poniatowski. Nous avons donc travaillé sur le mode de fonctionnement". Le résultat vient de tomber. Tankyou est la première entreprise du secteur à avoir reçu la certification Bureau Veritas pour son parcours sans contact. De la prise de contact commerciale à la livraison de carburant, en passant par l'enregistrement du client et le repérage des lieux d'intervention, l'entreprise a la capacité de franchir les étapes sans interaction humaine directe. "Nous allons lever des barrières qui étaient cependant légitimes dans ce climat de précaution sanitaire", se réjouit le directeur général qui promet que "cette évolution naturelle" n'aura nul impact sur la grille tarifaire.