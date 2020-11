Les Français ont privilégié le cœur du marché VO

En octobre 2020, les consommateurs ont, en grande majorité, signé pour des VO âgés de 8 à 15 ans. Mais le bilan AAA Data démontre surtout que les produits de 4-5 ans ont réalisé la meilleure croissance.

Des 593 411 véhicules d'occasion qui ont changé de main en octobre 2020, près d'un tier (30,2 %) avait entre 8 et 15 ans, à en croire le rapport mensuel édité par AAA Data. Sur le plan quantitatif, cela représente donc 179 346 transactions, soit 11,3 % de plus que l'an passé, en ligne avec la dynamique moyenne du marché (+11,4 % sur un an).

Dans une moindre mesure, les consommateurs hexagonaux se tournés vers les VO de plus de 15 ans. Les services administratifs ont enregistré 125 766 modifications de carte grise, soit 19,7 % de progression en un an et 21,2 % de part de marché mensuelle. Les ventes de vieux véhicules ont donc continué de connaître "une inflation soutenue", dans la lignée des résultats de l'été passé. "Ils procurent pour un coût modique une solution individuelle de mobilité", a souligné Marc Bruschet, de la branche des concessionnaires au CNPA.

Mais la véritable progression des dernières semaines est à mettre au crédit d'un autre segment, celui des véhicules de 4 à 5 ans, autrement qualifiés de "vrais VO". Entre les mois d'octobre 2019 et 2020, leurs ventes ont gagné 23,5 %, à 36 732 unités. Dans un contexte de pénurie sur les produits plus récents, ce segment est parvenu à tirer son épingle du jeu. Une adjonction qui porte à 286 723 le nombre de transactions au cumul de l'année, soit 2,2 % de plus que l'an passé, selon AAA Data.

Avec 8 % de croissance en octobre, le segment des VO de 1 à 2 ans a représenté pas moins de 43 987 changements de propriétaire. Après dix mois d'exercice, le score atteint 332 777 unités, soit toujours 7,2 % de moins que l'an passé. Plus à la peine (-9,6 % en octobre), le VO affichant entre 6 et 12 mois d'ancienneté a concerné 22 055 transactions. Cependant, ce segment reste le meilleur au regard de l'année en cours. Il totalise 251 326 unités, soit 6,4 % au-dessus des volumes comptabilisés en 2019, au même point de passage.

Enfin, notons que le VO très récent, souffrant de la politique de préservation des loueurs courte durée notamment, s'est encore effondré en octobre. AAA Data rapporte 30 407 remises à la route, soit 16,9 % de moins que l'an passé. Après dix mois, le bilan fait état d'un segment sinistré qui cumule 220 704 transactions, soit 20,9 % de moins qu'en 2019.

Le CtoC sourit aux VO de 1 an

Des 593 411 véhicules d'occasion qui ont changé de main en octobre 2020, près de deux tiers faisaient l'objet d'un accord trouvé entre particuliers. En effet, AAA Data rapporte 384 500 transactions CtoC, soit 64,8 % du total. En comparaison à l'an passé, ce chiffre connaît une envolée de 17,4 %. Certes, sur le plan quantitatif, le segment des VO de 11-15 ans a été le plus important avec 94 381 unités (+16,1 %), soit 15,9 % de pénétration, mais les progressions significatives sont du côté des plus récentes. Les transactions CtoC de VO de 1 an ont gagné 25,6 % entre octobre 2019 et 2020. Ceux de 2 à 5 ans ont pris 24,8 % dans le même temps. Les deux segments représentant respectivement 19 034 et 73 228 unités.

De tous les types de produits, seuls ceux de 2 à 5 ans justement et ceux de plus de 16 ans revendiquent un élan de croissance, après dix mois. Les uns totalisent ainsi 546 319 unités (+1 %), tandis que les autres atteignent 670 499 unités (+3,7 %). En s'établissant à 665 211, les ventes entre particuliers de VO âgés de 6 à 10 ans signent la plus mauvaise performance, en termes d'évolution, avec un repli constaté par AAA Data de 7,9 %. Les VO récents sont des situations tout aussi critiques, avec -5,8 % pour les moins de 12 mois (165 251 unités) et -6,6 % pour les VO de 1 an (133 620 unités).

Les professionnels grapillent 1,9 %

Pour leur part, les professionnels ont donc pesé 35,2 % du marché. Leurs ventes ont pris à peine 1,9 % de volume, à 208 911 transactions, en octobre. Après 10 mois, ils cumulent ainsi 1 750 791 unités, soit 7,2 % de moins que l'an passé et 37,7 % du marché. En comparaison, le canal CtoC pèse 2 894 198 VO, soit -2,2 %.

En points de vente, les clients viennent chercher des VO de 2 à 5 ans. Le segment a pesé 12 % des immatriculations, en octobre 2020, à 71 167 unités, soit 12 % de plus que l'an passé. Il pointe alors à 593 408 unités, soit 2,6 % en-dessous des volumes 2019, à la même période. Derrière, les forces s'équilibre, en quantité.

Les VO de moins de 12 mois ont totalisé 28 041 ventes (-26 %), ceux de 1 an 28 532 unités (+1,5 %) et ceux de 11 à 15 ans 28 844 unités (+5,5 %). Mention spéciale pour la niche des VO de 6 à 10 ans qui, selon AAA Data, a représenté 35 656 unités, en évolution positive de 5,2 %. Les professionnels sont par ailleurs parvenus à améliorer de 13,4 % les scores de l'an passé, à 16 671 unités, sur le terrain des VO de plus de 16 ans.

Après 10 mois d'activité, retenons que les professionnels sont justement en croissance sur ce dernier segment avec 132 93 unités (+4,9 %). Sur tous les autres marchés, ils sont en retard. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit des produits de 6 à 10 ans, dont les volumes restent en retrait de 15,8 %, à 287 889 unités, et des VO de moins d'un an, dont les immatriculations enregistrent -10,3 %, à 272 971 unités.