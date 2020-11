Hyundai et Kia rejoignent officiellement Ionity

Annoncée en septembre 2019, l'arrivée du groupe Hyundai dans le consortium Ionity est officielle. Les marques Hyundai et Kia vont pouvoir proposer à leurs acheteurs de véhicules électriques un accès privilégié au réseau de recharge rapide européen.

A l'heure où les ventes de modèles électriques commencent à être significatives, au point de peser 6 % du marché français depuis le début de l'année avec 80 539 unités, la problématique de la recharge prend encore plus de sens. Et dans c'est dans ce contexte que le groupe Hyundai et le réseau Ionity ont, le 5 novembre 2020, officialisé leur relation, un an après avoir annoncé leur avenir commun dans la recharge rapide en Europe. De fait, le constructeur sud-coréen rejoint les groupes BMW, Daimler, Ford et VW au sein de la coentreprise fondée en 2017.

"En participant à cette co-entreprise, Hyundai Motor Group encouragera l'extension de ce réseau de recharge à haute puissance le long des autoroutes européennes, favorisant ainsi une adoption plus large de la mobilité zéro émission", souligne le groupe dans un communiqué. Des tarifs préférentiels pour les clients Kia et Hyundai détenteurs de véhicules électriques seront communiqués début 2020 pour la France, précise Kia.

En janvier 2020, le réseau Ionity avait revu ses tarifs. Depuis cette date, le kWh est facturé 0,79 euro pour les véhicules extérieurs aux groupes membres de Ionity. Pour ces derniers, il existe des tarifs préférentiels, où le prix du kWh injecté à la borne n'est facturé que 0,30 euro environ. Les clients Hyundai et Kia bénéficieront bientôt de ses tarifs plus avantageux. Aujourd'hui Ionity compte 290 stations de recharge en Europe, dont une cinquantaine en France, et chacune accueille au minium 4 branchements.

Hyundai a vendu, depuis janvier 2020 en France, 5 034 modèles électriques, avec 694 Ioniq et 4 340 Kona Electric. Pour l'autre marque du groupe, Kia, les immatriculations de VE ont atteint 4 748 unités au cumul, avec 4 022 e-Niro et 726 e-Soul. A Cela s'ajoute des modèles hybrides, hybrides rechargeables et même, pour Hyundai, un modèle à hydrogène, le Nexo, immatriculé à 8 exemplaires dans l'Hexagone cette année.