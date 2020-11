Athlon lance un nouveau portail de gestion

Avec sa plateforme My Athlon, le loueur longue durée propose à ses clients professionnels une vision globale de leur parc automobile et des indicateurs clés de gestion.

Athlon lance un nouveau portail de gestion de flotte. Son nom : My Athlon. Cet outil en ligne destiné aux clients professionnels du loueur longue durée, quelle que soit leur taille (TPE, PME, grands comptes), a été construit pour offrir une vision d’ensemble de leur parc automobile et des indicateurs clés de gestion en temps réel. Il s’articule pour cela autour de deux modules : reporting et gestion des contrats des véhicules à la route. "Optimisation des coûts, gain d’autonomie et de temps, My Athlon vient renforcer l’accompagnement et la qualité de service dans un contexte économique particulièrement difficile pour les entreprises", affirme le loueur.

Les utilisateurs ont accès à des informations comme l’état des commandes, des livraisons, des restitutions et des renouvellements. Il est également possible d’évaluer son empreinte carbone, un élément de réflexion précieux en vue d’une éventuelle intégration de véhicules électriques et hybrides. Bien entendu, l’outil peut fournir en prime des éléments financiers (loyer moyen, montant total facturé…) et fiscaux, ainsi que des rapports détaillés personnalisés et programmables.

MyAthlon offre enfin la possibilité aux gestionnaires de flottes de créer plusieurs accès, mais aussi de piloter les contrats de location, par exemple en changeant l’affectation d’un véhicule d’un collaborateur à un autre et en modifiant le kilométrage réel à tout moment. D’autres fonctionnalités viendront enrichir l’outil dans le futur, assure-t-on chez Athlon.