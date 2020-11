Les Français confiants en la conduite automatisée

Une étude nationale portant sur l'automatisation de la conduite, réalisée par la Macif et Vedecom, arrive à la conclusion que les Français sont en bonne voie pour accepter l'essor des véhicules autonomes.

Les résultats de la première édition du nouveau baromètre Macif-Vedecom sont désormais connus. Le sondage, qui aspire à suivre l'acceptabilité de la conduite autonome en France, a révélé que des 58 % des Français déclarent se sentir en confiance dans un véhicule autonome. Un sentiment doublé d'une bonne appréciation, puisque 52 % l'estiment fiable.

Ces résultats ont été dévoilés le 4 novembre 2020, à l'occasion de l'organisation virtuelle du salon Autonomie. Toutefois, il convient de nuancer ce chiffre encourageant. Si 70 % des Français expriment une opinion positive à l'égard de ce mode de déplacement, il s'avère que 88 % des 4 014 personnes sondées n'ont jamais vu de véhicule autonome et que plus de 97 % n'en n'ont jamais utilisé. Mais fait rassurant, près de 43 % des interrogés ont l'intention de monter à bord d'un exemplaire dès que possible (contre un tiers d'indécis).

Transport de malades et de marchandises en priorité

Par véhicule autonome, les Français entendent spontanément un véhicule personnel doué d'intelligence. Ils sont 45 % à imaginer une voiture dotée du niveau 3 et 26 % du niveau 4. Dans une moindre mesure, à l'heure actuelle, ils considèrent par réflexe un service de transport en commun routier (20 %). Probablement parce que 64 % des participants au baromètre Macif-Vedecom jugent nécessaire la présence d'un opérateur à bord ou un moyen de joindre directement un centre d'appels. En conséquence de quoi, 7 personnes sur 10 refuseraient de laisser des enfants seuls à bord.

Les usages à inventer s'impose comme la grande question en suspens, tant elle est tributaire du niveau de maturité. 40 % des répondants se disent concernés par le déploiement des véhicules autonomes. Ils sont 55 % lorsqu'ils en ont déjà vu un exemplaire en action et même 61 % à se montrer sensibles dès lors qu'ils l'ont expérimenté. Dans tous les cas, pour 6 Français sur 10 en moyenne, le véhicule autonome doit s'impliquer dans le transport de biens et de personnes, notamment malades. Un résultat influencé par le contexte de crise sanitaire.

65 % des sondés estiment que la révolution de la mobilité autonome ne va pas créer d'emplois. Les chômeurs sont encore moins confiants, puisqu'ils sont 72 % à partager cet avis. En vérité, 55 % des répondants anticipent des destructions de postes avec l'essor des véhicules à conduite automatisée. On octroie davantage à cette technologie un enjeu sociétal, et plus précisément écologique. Pour 60 % des sondés le véhicule autonome est perçu comme plus écologique. 70 % des participants vont même jusqu'à croire que ces véhicules ne seront déployés à la seule condition de respecter les normes de pollution les plus strictes.