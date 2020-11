Solide performance pour Arval malgré la crise

La filiale de BNP Paribas enregistre une croissance de 7 % de sa flotte au troisième trimestre 2020. Elle compte à présent 1,353 million de véhicules sous contrat dans le monde.

Arval poursuit sa route en dépit de la crise économique et sanitaire. L’un des meilleurs indicateurs pour juger de la santé d’un loueur longue durée est la croissance de sa flotte sous contrat. En l’occurrence, la filiale de BNP Paribas annonce une progression de 7 % de son parc mondial au cours du troisième trimestre 2020, atteignant ainsi 1,353 million de véhicules.

"Tous les segments de clientèles ont contribué à cette croissance", assure Arval, tout en soulignant que des performances à deux chiffres ont été enregistrées sur la période en Espagne, aux Pays-Bas et en Pologne. En France, la croissance a atteint 3 %. Ajoutons que depuis janvier, la flotte mondiale sous contrat affiche une hausse de 4,2 %. Le loueur annonce par ailleurs une progression, toujours au troisième trimestre, des commandes de 7 % et la "très bonne tenue du prix des véhicules d’occasion" dans tous les pays où il opère.

"Ces bons résultats démontrent la solidité et la résilience du modèle d'Arval, ainsi que la pertinence de ses nouvelles orientations stratégiques présentées le mois dernier à travers le plan à 5 ans Arval Beyond", déclare Alain Van Groenendael, PDG d'Arval. Il complète son propos en soulignant que "l'année 2020 restera une année de croissance soutenue pour l'entreprise" et qu’en cette période singulière, "la location longue durée constitue un atout indéniable pour nos clients."

Arval a dévoilé, il y a quelques semaines, son plan stratégique Arval Beyond pour la période 2020-2025. Un plan ambitieux fixant deux grands objectifs : le leadership du marché de la mobilité durable et une flotte gérée de 2 millions de véhicules dans le monde d’ici 5 ans, dont 500 000 éléments seront électrifiés.