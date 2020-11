Toyota revoit ses prévisions à la hausse

Fort d'un solide deuxième trimestre 2020, Toyota a revu ses prévisions annuelles à la hausse pour l'exercice 2020-2021. Il vise désormais 9,42 millions de ventes et un bénéfice de plus de 11 milliards d'euros.

"Je crois que nous avons été capables de redresser la barre", s'est félicité Kenta Kon, le directeur opérationnel du groupe, lors d'une conférence de presse. Mais il n'a pas crié victoire, face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis et en Europe notamment, une situation que le groupe "va suivre de près". Mais forts des bons résultats enregistrés durant le deuxième trimestre de son exercice 2020/2021 (juillet à septembre), Toyota a revu ses prévisions annuelles à la hausse. Le nippon vise désormais un bénéfice net annuel de 1 420 milliards de yens (11,6 milliards d'euros), un objectif quasi doublé par rapport à sa précédente prévision, après avoir dégagé un bénéfice net de 470,5 milliards de yens au deuxième trimestre (-11,3 % sur un an). Si cet objectif était atteint, cela marquerait néanmoins toujours un très fort repli (-30 %) par rapport à 2019/2020.

Le groupe a plus que doublé sa prévision annuelle de bénéfice opérationnel, passée de 500 à 1 300 milliards de yens. Avec un bénéfice d'exploitation de 506 milliards de yens (-23,2 % sur un an), Toyota a dépassé pour le seul deuxième trimestre sa prévision annuelle initiale. Il s'attend désormais à une marge opérationnelle de 5 % en 2020-2021, contre une prévision précédente de 2,1 % et une marge de 8 % en 2019-2020.

Le groupe anticipe désormais des ventes à hauteur de 26 000 milliards de yens (212,6 milliards d'euros), soit 2 000 milliards de yens de plus que sa précédente prévision. Cela limiterait à 13 % environ le repli de son chiffre d'affaires annuel.

En volume, le groupe prévoit dorénavant d'écouler 9,42 millions de véhicules (en incluant aussi ses marques Lexus, Hino et Daihatsu) sur l'ensemble de l'exercice, soit 320 000 unités de plus que sa dernière estimation. Il est notamment plus confiant pour ses ventes en volume sur le marché nord-américain, ainsi qu'au Japon et ailleurs en Asie. Ses ventes au deuxième trimestre ont totalisé 6 774,4 milliards de yens (55,4 milliards d'euros), un repli de 11,3 % sur un an mais un bond de 47 % par rapport à son premier trimestre. "L'impact de la pandémie n'a pas encore complètement disparu, mais Toyota s'est rétabli promptement sur la période juillet-septembre", constatait Satoru Takada, analyste automobile du cabinet d'études tokyoïte TIW interrogé par l'AFP en amont des résultats. (avec AFP)

Retouvez ici tous les chiffres présentés par Toyota