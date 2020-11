Bonus, prime et ouvertures des concessions au menu du comité de filière

L’effondrement des commandes, d'environ 70 % depuis le début du confinement, nécessite un réexamen de l’ouverture des concessions automobiles. La PFA et le CNPA en ont officiellement fait la demande au gouvernement. Le risque d'un arrêt industriel du secteur se fait de plus en plus pressant.

Si la possibilité de livrer ou de venir chercher sur rendez-vous dans les concessions les véhicules commandés apparaissait comme une mesure salutaire pour la distribution automobile et la filière industrielle dans son ensemble, force est de constater que la mesure n'est aujourd'hui plus suffisante pour limiter l'impact de ce nouveau confinement sur la production industrielle. Avec une chute des commandes de véhicules neufs de l'ordre de 70 %, le ralentissement de la production est désormais envisagé par les constructeurs automobiles et par ricochet par les équipementiers. D'ores et déjà, l'usine Peugeot de Sochaux, ne mettra pas en place son équipe pour le week-end comme initialement prévu.

Ce sujet était notamment à l'ordre du jour du comité stratégique de filière qui réunissait, ce 6 novembre 2021, les représentants des organisations syndicales du secteur, dont le CNPA et la PFA, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, et Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

"C'est une réunion réaliste et volontariste à laquelle nous avons assisté", explique Xavier Horent, délégué général au CNPA. "Toute la filière est mobilisée et nous nous réjouissons d'une liaison entre le CNPA et la PFA qui n'a jamais été aussi bonne". Relation saluée également par la PFA. "Nous pouvons nous féliciter du bon état d'esprit de toutes les composantes de la filière qui apparaît aujourd'hui unie et qui nous apporte une meilleure écoute de la part du gouvernement", ajoute Marc Mortureux, directeur général de la PFA.

Le CNPA demande également une neutralisation du malus sur 2021, en gardant les montants de 2020. Pour l'instant, ni Bercy, ni le ministère de la Transition écologique ne se sont prononcés sur le sujet.

Bonus et prime à la conversion prolongés de six mois

Dans la perspective d'un prolongement du confinement au-delà du 1er décembre 2020, Bercy a d'ores et déjà annoncé le maintien des barèmes des bonus écologiques 2020, jusqu'au 30 juin 2021, tout comme celui des montants de la prime à la conversion actuelle. Ainsi, sur le premier semestre 2021, le bonus pour l'achat d'un véhicule électrique serait maintenu à 7 000 euros pour les particuliers et 5 000 pour les entreprises, tout comme celui pour les véhicules hybrides rechargeables, d'un montant de 2 000 euros, pour les particuliers et les entreprises.

Ouverture des concessions à l'étude

Reste en suspens le sujet de la réouverture des concessions, à compter de la mi-novembre 2020, afin de ne pas stopper ni le commerce, ni la chaîne industrielle et logistique. "Si nous ne trouvons de solutions pour réactiver davantage la prise de commandes, l'impact sera très sévère sur la production", prévient Marc Mortureux. "Cette activité peut être relancée avec des conditions sanitaires très strictes, sur rendez-vous avec un nombre de mètres carrés minimum par visiteur, comme c'est le cas aujourd'hui en Allemagne", poursuit Xavier Horent.

De son côté, la PFA a rappelé l'urgence de l'aide concernant les infrastructures de bornes de recharges. "Nous ne remettons pas en cause cette transition énergétique et nous souhaitons la cohérence par rapport à la trajectoire européenne. Mais la dynamique enclenchée sur les véhicules électrifiés va engendrer de multiples problèmes si on ne débloque pas le sujet des infrastructures, que ce soit sur les axes routiers et autoroutiers mais aussi au niveau des copropriétés", avance le directeur général de la PFA.