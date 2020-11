Jean Lain lance son site e-commerce VO à destination des particuliers

En s’appuyant sur le modèle de Jean Lain Car Pro Market, plateforme de vente de VO aux professionnels, l’opérateur propose désormais un outil similaire, avec un parcours client 100 % en ligne, à destination des particuliers.

Jean Lain poursuit son offensive digitale : il y a un peu plus d’un an, le groupe s’illustrait en lançant Jean Lain Car Pro Market, plateforme de vente en ligne de véhicules d’occasion, créée spécifiquement pour les professionnels. L’opérateur savoyard souhaite aujourd’hui dupliquer ce modèle, mais en s’adressant cette fois aux particuliers, à travers son nouveau site baptisé www.jeanlain-occasions.com.

De 12 mois de travail de concert notamment avec l’agence digitale FranceProNet, l’éditeur de CRM bee2link ainsi que CGI Finance sont, en réalité, nés non pas un, mais deux sites : l’un pour les collaborateurs du groupe, afin qu’ils puissent gérer les leads et le process de vente, l’autre pour les clients. Ce site e-commerce regroupe 2 000 modèles d’occasion et de direction, immédiatement disponibles et estampillés soit des labels des constructeurs distribués par l’opérateur, soit de Low’Caz, label maison réservé aux modèles à prix attractifs, plus âgés ou kilométrés.

Particularité de cette vitrine : donner l’opportunité aux clients particuliers de réaliser l’intégralité de leur parcours en ligne, de la réservation en temps réel du véhicule dans le stock, à la souscription du financement avec avis immédiat, en passant par la signature électronique des documents et la livraison à domicile. Avec une première étape de réservation primordiale : dès qu’un internaute rentre dans le process de réservation, le véhicule ne peut pas être vendu par un autre canal. Inversement, lorsqu’un commercial en concession est en train de vendre un véhicule, il ne peut plus être réservé sur le site. "Cette fonctionnalité, extrêmement complexe à mettre en place, était indispensable. Chez Jean Lain, nous vendons un VO toutes les 10 minutes" explique Julien Busson, directeur marketing du groupe.

Les mêmes services qu’en concession

Le site se pare de plusieurs services afin de fluidifier le parcours du client en ligne, tels qu’une barre de recherche intelligente, un comparateur de véhicules, un simulateur de financement (Crédit et LOA), un module d’estimation de reprise en ligne ou encore une fonction recherche personnalisée de véhicules. Et si tout est fait pour rendre le parcours client 100 % en ligne, l’humain n’a pas été évincé du projet.

"La relation de confiance créée au fil des années doit se retrouver sur la toile, c’est pourquoi nous avons mis un point d’honneur à offrir en plus d’un parcours client sans couture, les mêmes services qu’en concession et une aide client irréprochable", précise Jean Michel Lain, dirigeant du groupe. Des conseillers onlines sont disponibles 7j/7 et 24h/24, via téléphone et tchat, pour répondre aux différentes questions des clients et les assister dans leurs démarches. Le client pourra aussi consulter à tout moment sur son espace personnel, l’état précis de sa commande ainsi que les prochaines étapes (documents à fournir, signatures à venir), jusqu’à la livraison.

Le réseau de 80 concessions du groupe n’est pas non plus en reste. Les équipes e-commerce du groupe Jean Lain sont en lien direct avec ces concessions et peuvent transférer une affaire internet vers un commercial de terrain et inversement. Cela permet aussi à tout moment au client de finaliser en ligne son projet initié en concession. Si l’opérateur ne s’aventure pas à communiquer d’objectifs de vente réalisé à travers ce nouvel atout, il souligne des premiers retours clients prometteurs, avec plusieurs commandes en ligne déjà enregistrées.