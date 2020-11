Le report d'un an des finales 2021 de Shanghai provoque aussi celui des finales 2023 de Lyon.

Olympiades des Métiers : report des finales nationales et internationales

Dans un contexte pandémique extrêmement tendu, les organisateurs des WorldSkills France ont annoncé la reprogrammation des finales tricolores de décembre 2020 à courant 2021. Les grandes finales mondiales, qui devaient se tenir l'année prochaine à Shanghai, ont elles-aussi été décalées d'un an.

Alors que le calendrier des sélections régionales et des finales nationales avait déjà été bouleversé par le premier confinement du printemps, le second, effectif depuis le 30 octobre 2020, a définitivement contraint les organisateurs tricolores des Olympiades des Métiers à tirer un trait sur l'année en cours. "L’ensemble des équipes de WorldSkills France travaille depuis des semaines sur de nouvelles solutions en fonction de l’évolution sanitaire, mais force est de constater que le contexte n’est pas favorable", admet Armel Le Compagnon, président de l'organisation.

Décision a donc été prise de reporter les finales nationales d'autant que celles-ci, prévues en décembre prochain, auraient dû se tenir à Lyon, soit dans une zone d'alerte maximale. WorldSkills France prévoit ainsi d'organiser son évènement dans le courant de l'année 2021 "dès que les conditions sanitaires le permettront" mais maintient toutefois son calendrier quant à aux épreuves de préqualifications qui détermineront les 5 meilleurs de chaque catégorie. Une façon de "maintenir une certaine dynamique".

La meilleure alternative

Le choix de WorldSkills France a reçu le soutien de WorldSkills International qui a annoncé à son tour, quelques jours plus tard, le report des finales mondiales. "En accord avec les 85 pays membres du mouvement", il a été décidé de décaler de 2021 à 2022 l'évènement.

"A l’instar du sport où des décisions importantes sur le report d’événements mondiaux ont été actées et après étude de plusieurs scénarii dans le contexte de pandémie actuel, WorldSkills International estime qu’une décision rapide et claire constitue la meilleure alternative pour toutes les parties prenantes", est-il indiqué dans un communiqué. Ce choix provoque également le report d'un an des finales mondiales 2023, prévues elles-aussi à Lyon.