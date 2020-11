C'est en région PACA ainsi que dans les Hauts-de-France et en Bretagne que l'on dénombre le plus de recherches en lien avec le secteur automobile.

Le baromètre de l'emploi, par Indeed

Évolution des recherches et des offres d'emplois, métiers les plus demandés et les plus proposés, analyses par région, Indeed nous livre les grandes tendances du marché de l'emploi automobile pour le mois d'octobre 2020.

Spécialiste du recrutement sur Internet, Indeed analyse toutes les grandes tendances du marché de l'emploi au travers de son institut de recherche (Hiring Lab). Bien orientées depuis la fin du premier confinement, les requêtes comprenant au moins un terme lié au secteur automobile sont restées stables entre septembre et octobre 2020, s'établissant à 0,78 % des recherches totales.

Sur le plan géographique, c'est toujours en Provence-Alpes-Côte-d'Azur que l'on en dénombre le plus, et de très loin. PACA affiche un résultat en hausse de 0,03 point sur un mois à hauteur de 0,90 %. Suivent les Hauts-de-France (0,85 %, + 0,03 point) et la Bretagne (0,78 %, +0,00). Plus globalement, on constate des dynamiques assez différentes selon les régions mais avec des niveaux de variation assez contenus (de -0,05 à +0,04 point).

Forte baisse des demandes en Corse

Un bilan similaire accompagne les offres. Le déclin assez marqué observé en août n'a pas été suivi d'un rebond tant en septembre qu'en octobre mais il ne s'est pas confirmé non plus. Le mois dernier, les annonces "auto" sont restées globalement stables pour s'établir à 1,96 % du total. A l'inverse des recherches, cette relative stabilité n'est pas observée dans toutes les régions puisque certaines enregistrent des hausses marquées et d'autres des baisses prononcées.

C'est une nouvelle fois en Corse que l'on en dénombre le plus mais avec un fort recul sur un mois. 2,95 % des annonces contiennent en octobre au moins un terme en lien avec le secteur automobile contre 3,19 % en septembre. La Normandie pointe en deuxième position, avec un total de 2,83 % et un gain de 0,17 point, alors que la région PACA complète le podium (2,50 %, +0,02 point). Les métiers de mécanicien, d'électromécanicien, de carrossier, de vendeur et de technicien automobile dominent toujours.