Si les élèves et apprentis en CAP et Bac Pro sont toujours accueillis au sein de l'établissement, ce n'est plus le cas de ceux en licence et formation d'ingénieur, par exemple, qui étudient à distance.

Le Garac s'accommode au confinement

Bien que la situation ne soit pas des plus pratiques, l’École nationale des formations de l'automobile s'est adaptée à ce second confinement en restant opérationnelle et en limitant la présence de ses élèves uniquement à ceux dont c'est indispensable.

L'expérience du premier et la relative souplesse de celui-ci rendent ce second confinement un peu plus facile à gérer pour les acteurs du monde de l'enseignement. Au Garac, la continuité pédagogique s'est rapidement mise en place et une organisation adaptée aux dernières contraintes sanitaires a été déployée.

Ainsi, seule une partie des élèves est à l'heure actuelle accueillie sur le campus d'Argenteuil (Val d'Oise). Les cours se poursuivent de façon normale pour les élèves et apprentis en CAP et Bac Pro ainsi que pour les stagiaires de CQP. Le programme des lycéens en BTS a quant à lui été aménagé avec des cours théoriques réalisés à distance et des cours pratiques maintenus sur site, dans les ateliers du Garac, alors que les apprentis en BTS travaillent uniquement depuis chez eux tout comme les étudiants de licence et de formation d'ingénieur.

Maintien des stages et des apprentissages

Sur le plan sanitaire, l'établissement s'est aussi adapté en attribuant désormais une salle de cours pour chaque classe. Désormais, ce sont les professeurs et les formateurs qui se déplacent de classe en classe et non plus les élèves. Par ailleurs, l'internat reste ouvert, tout comme les services de restauration.

Même chose pour le département relation école-entreprise qui demeure opérationnel ce qui a toute son importance puisque les jeunes en formation en stage ou en apprentissage continuent d'être accueillis en entreprise. Les visites des professeurs et formateurs dans ces mêmes entreprises sont également maintenues mais avec l'accord de ces dernières.