Nicolas Lenormant accompagne les formations OMSA et MTSP

Le co-dirigeant du groupe éponyme et président de la branche VI du CNPA est le nouveau parrain des deux licences pro de l'Université Gustave Eiffel. Grâce à ce soutien, l'établissement entend élargir le champ de vision de ses élèves aux métiers du véhicule industriel.

Après Harry Salamon, Patrick Ferreira, Francis Bartholomé, Richard Bouligny, Franck Cazenave ou encore Anne Abboud, pour ne citer que quelques noms, la liste des prestigieux parrains des formations OMSA et MSTP s'allonge avec désormais celui de Nicolas Lenormant. Le co-dirigeant du groupe éponyme fondé au début du siècle dernier, par ailleurs président de la branche VI du CNPA, a accepté d'accompagner durant l'année scolaire 2020-2021 les étudiants de ces deux licences pro.

Un choix qui ne doit rien au hasard. Depuis 2004, la licence OMSA (Organisation et management des services de l’automobile), rejoint un peu plus tard par celle MTSP (Maintenance et technologie système pluritechniques), a pour ambition de former aux métiers de l’encadrement des services aux véhicules. Au fil des années, l'Université Gustave Eiffel a complété ces dispositifs par différentes spécialités accessibles au niveau BAC+2.

"Soyez curieux, lisez, informez-vous"

Y figure notamment un parcours dédié à l’organisation et au management des services maintenance équipements, transports et engins (OMSMETE), qui a vu le jour pour les acteurs de l’après-vente VI et pour les entreprises qui exploitent une flotte véhicule. L'industriel est d'ailleurs un sujet clé dans cette démarche sur lequel l'Université souhaite ouvrir la réflexion de ses étudiants. L'expérience et le savoir-faire de Nicolas Lenormant contribueront notamment à cela.

Le dirigeant a d'ailleurs pu s'adresser à eux lors d'un évènement intronisant son parrainage. L'occasion pour lui de leur donner quelques conseils : "Profiter d’être à l’école pour ne pas faire l’impasse sur les matières générales. Travailler l’anglais, l’expression écrite, autant d’éléments fondamentaux sur lesquels il faut chercher à progresser. Soyez curieux, lisez, informez-vous sur les évolutions technologiques, sur le service. Développez vos réseaux de connaissances professionnelles, vos contacts. Je vous souhaite le meilleur, que chacun puisse s’épanouir et exceller dans l’activité qu’il aura choisie."