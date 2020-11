Le réseau AD se dote d'une plateforme de recrutement

Pour compenser le manque criant de main d'œuvre en après-vente, le réseau de garages du groupe Autodistribution a choisi d'investir dans un site internet dédié. Présentation de l'enseigne et surtout offres d'emplois y sont proposés.

Dire que le monde de l'après-vente automobile peine à recruter et à trouver des collaborateurs compétents équivaut à enfoncer une porte ouverte. La situation ne date pas d'hier et continue de pénaliser les petites comme les grandes entreprises. Lui-aussi confronté à ce problème, le réseau AD tente d'y apporter une réponse en s'appuyant depuis peu sur une plateforme web entièrement dédié à cette question.

Mis en ligne en septembre dernier, le site internet AD Recrute a été développé par Taleez. Plus qu'une présentation de la société, c'est surtout la base d'annonces disponibles qui servira aux réparateurs adhérents. Début novembre, une soixantaine d'offres étaient proposées auxquelles il est possible de postuler en trois clics et quelques informations renseignées.

6 000 collaborateurs

Cette solution présente également l'intérêt d'être couplée à l'intranet "Mon Espace AD". Sur cet espace, chaque chef d'entreprise a accès aux candidatures reçues et aux offres postées, mais il peut également en générer de nouvelles très simplement. Des annonces, portant sur les métiers les plus en souffrance, y sont en effet prérédigées et peuvent être rapidement adaptées et publiées.

Pour rappel, le réseau AD (AD Expert, Garages AD, Carrosseries AD) fédère 1 900 ateliers dans l'Hexagone pour un total de 6 000 collaborateurs.