Le choix de la jeunesse chez PSA Retail

La filiale de distribution du groupe tricolore souhaite renforcer sa politique en faveur de l'emploi des jeunes, à l'heure où ses effectifs comptent 9 % d'alternants. Preuve de cette implication, Guillaume Faurie, DRH de PSA Retail France, vient de prendre la tête de l'école des métiers de PSA.

Dans un contexte incertain pour l'emploi en général et celui des plus jeunes en particulier, PSA Retail réaffirme ses croyances en faveur d'une politique ressources humaines guidée notamment par la jeunesse. Alors que la filiale de distribution du groupe tricolore compte 830 alternants de 16 à 23 ans (dont près de 500 dans l'Hexagone), ce qui représente 9 % de ses effectifs, PSA Retail entend conserver un niveau d'emplois jeunes élevé.

Comme le précise la société, des contrats de deux ans pour les titulaires de BTS et d'un an pour les Bac Pro, CQP et CAP sont proposés. A leur terme, des opportunités de carrière sont bien entendues proposées au sein même du groupe avec un taux de transformation pour un contrat en CDI d'environ 50 %. Cette politique RH est depuis peu mise en avant au travers de la plateforme Welcome to the Jungle sur laquelle PSA Retail dispose de son propre espace.

Du Bac Pro au BTS

Signe aussi d'une gestion des talents vertueuse, c'est au DRH de PSA Retail France, Guillaume Faurie, qu'a été confiée la direction de l’EMAPSA, l'Ecole des métiers de l’automobile PSA. Une école qui repose en réalité sur une cinquantaine d'établissements répartis sur tout le territoire national avec le soutien de l'Education Nationale. Chaque année, 600 élèves sont formés aux métiers de l'après-vente au travers de cursus allant du Bac Pro au BTS. En confiant à sa filiale l'EMAPSA, le groupe souhaite rapprocher l’expertise des métiers du réseau et le monde de l’enseignement professionnel.

"Par une politique emplois jeunes soutenue, par le développement et le rayonnement que nous voulons donner à l’Ecole des métiers de l’automobile PSA et par une présence avant-gardiste sur les médias digitaux d’influence, PSA Retail confirme son esprit start-up adossé à un grand groupe automobile, juge Guillaume Faurie. Notre réseau se dote ainsi de tous les moyens humains et techniques pour assurer son avenir et la transformation de ses métiers toujours plus digitaux et tournés vers la transition énergétique".