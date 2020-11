Rapid RTC débloque (aussi) gratuitement la visio pour les concessionnaires

Le spécialiste de la gestion des contacts commerciaux annonce l'accessibilité gratuite à son service de visioconférence. Rapid RTC Live Dealer est prêt à livrer bataille sur ce nouveau segment.

Après Stampyt et Bee2Link, la semaine passée, Rapid RTC prend position aux côtés des concessionnaires. La société, spécialisée dans la gestion omnicanale des contacts commerciaux dans le secteur automobile, a fait savoir que durant ce deuxième confinement, l'accès à sa plateforme Rapid RTC Live Dealer sera ouvert gratuitement aux distributeurs. Une mesure prise pour soutenir le commerce, alors que les rideaux sont toujours baissés à l'entrée des showrooms.

Live Dealer est un outil conçu pour gérer tous les canaux de communication entre les clients et le vendeur, ce qui comprend un module de conversation par texte, une possibilité d'échange par la voix, de la vidéo (mono et bi-directionnelle) et le partage d’écrans. Dans le contexte actuel, cela permet de faciliter le traitement des clients et d'offrir un parcours d'achat unifié et fluide. "Avec des capacités audio et vidéo complètes, les conseillers commerciaux peuvent partager tous les éléments du processus de vente, soutient Glen Demetrioff, le président de Rapid RTC, tout en permettant au client de garder le contrôle de son expérience".

Le concessionnaire n'en est pas moins épaulé. En amont, l'équipe de conciergerie de Rapid RTC reçoit la demande de l'internaute, accueille le client en ligne, identifie sa méthode de communication préférée et transfère la fiche contact renseignée à tous les vendeurs d’une concession ou ceux qui ont été sélectionnés par la direction commerciale. La solution Live Dealer entre en jeu à ce moment précis du parcours pour entamer l'échange.