Porsche permet la commande en ligne de VN et VO

Le constructeur allemand se lance à son tour dans la digitalisation du parcours client en offrant la possibilité de réserver en ligne un VN ou VO en stock.

Dans son pays natal, en Allemagne, Porsche donne la possibilité depuis plusieurs mois de réserver en ligne un véhicule neuf ou d’occasion. En plein confinement épisode II, le concept gagne aujourd’hui la France alors que le constructeur vient d’annoncer une évolution de sa plateforme baptisée Finder Porsche.

Si, jusqu’ici, les internautes pouvaient uniquement y consulter les stocks disponibles au sein des 42 Centres Porsche et Centres Service Porsche et prendre contact avec le réseau français, il leur est désormais possible de réserver ces véhicules en ligne. Et ce, alors que selon le constructeur, en Allemagne, marché pilote, 42 % des commandes passées via le site internet s’effectuent en dehors des horaires d’ouverture des Centres Porsche.

"Cette nouvelle solution digitale permet aux clients de déclencher en ligne le processus d’achat de leur futur véhicule, indépendamment du lieu et du moment, précise Marc Meurer, président de Porsche France. A l’ère de la numérisation, nous sommes fiers d’accompagner notre réseau dans la digitalisation de la vente qui répond à un besoin de nos clients à la recherche d’une expérience d’achat plus flexible."

900 modèles disponibles

Actuellement, ce sont 900 modèles neufs et d’occasion en stock qui sont immédiatement disponibles et ouverts à la réservation depuis le site internet Porsche. Le dépôt de réservation permettant la confirmation de la commande peut être directement réglé sur le site en ligne, via un espace client. Le règlement est assuré par un processus de paiement adapté permettant une expérience client simple et un traitement sécurisé des données sensibles. La conclusion finale du contrat s’effectue en concession. Le réseau qui, d’ailleurs, est en pleine évolution puisque le constructeur développe actuellement son concept Destination Porsche, avec un objectif, transformer les points de vente "en lieux de vie et de passion."

A noter que cette plateforme de réservation en ligne a également été lancée en Suisse, en Espagne, au Portugal ainsi qu’en Italie.