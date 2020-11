Les PHEV montent en puissance chez BMW France

Avec une part toujours plus importante dans les commandes, les modèles hybrides rechargeables BMW devraient représenter 6 500 immatriculations en 2020. La marque compte notamment sur le potentiel des récents X1 et X2 à brancher pour atteindre ses objectifs.

Avec 5 637 modèles électrifiés immatriculés depuis le début de l'année 2020, soit une part de 16,4 %, la marque BMW est en ligne avec ses objectifs. Olivier Philippot , directeur des ventes BMW et du développement réseau de BMW Group France, reconnait que "le confinement du printemps a eu un impact sur le volume, mais nous respectons la part visée par notre feuille de route. D'autant que depuis la sortie de ce premier confinement, nous avons retrouvé un bon niveau d'activité."

Jusqu'ici BMW a donc immatriculé 4 202 modèles PHEV et 1 435 électriques (i3). Si les X5 et X3 PHEV, déjà bien installés dans la gamme, affichent des parts en PHEV de 65,4 % et 27,7 %, le potentiel de croissance est plutôt centré aujourd'hui sur les X1 et X2, dont les premières livraisons sont respectivement intervenues en juin et octobre dernier. Ce qui explique leurs immatriculations relativement faibles jusqu'ici avec 777 et 85 unités. Mais Olivier Philippot confirme que cela va rapidement changer à la vue des commandes, où globalement les modèles PHEV ne cessent de gagner du terrain. "Leur attractivité est de plus en plus forte, souligne le directeur des ventes, même chez les particuliers qui représentent aujourd'hui 25 % des ventes de nos modèles électrifiés. Les grands comptes restent majoritaires avec 50 % et les TPE-PME pèsent 25 %."

"Aujourd'hui, plus d'1/3 des X1 commandés sont des PHEV, indique le directeur des ventes de la marque. Cela atteint 1/4 pour le X2 et la part des PHEV ne faiblit pas pour le X3 avec 1 sur 2 et plus des 3/4 pour le X5." En tenant compte de cela, BMW souhaite atteindre un volume voisin de 6 500 PHEV cette année, auquel il faut ajouter 2 000 citadines 100 % électrique i3. A l'échelle du groupe BMW en France, le total des modèles électrifiés devrait atteindre 12 775 unités en ajoutant les 4 275 Mini PEHV et électriques attendues. Ces chiffres ne prennent pas en compte les systèmes d'hybridation légère de type 48V.

BMW France a donc de quoi rivaliser avec ses éternels concurrents premium allemands, Audi et Mercedes, qui sont aussi très actifs dans le domaine de l'électrification. Plus globalement, la marque à l'hélice réalise, jusqu'ici, une bonne fin d'année avec un porte feuille de commandes en nette augmentation. "Nous avons en commandes environ 3 mois de livraisons" indique Olivier Philippot. Selon nos estimations, ce portefeuille de commandes pourrait représenter entre 12 000 et 15 000 véhicules.

Aussi riche soit-elle, la gamme BMW va encore évoluer dans les mois à venir avec toujours plus de place pour l'électrique. Pour mémoire, en 2023, le groupe BMW proposera 25 modèles électrifiés, dont 13 PHEV et 12 électriques. Les PHEV sont déjà relativement nombreux avec 11 modèles chez BMW, BMW i et Mini, mais il est vrai qu'au chapitre des électriques, les i3 et Mini Cooper SE se sentent un peu seules. Mais on peut considérer que "l'offensive électrique" va s'intensifier. En effet, en mars 2021, les premiers exemplaires du iX3, SUV 100 % électrique, seront livrés en France. La berline i4, elle aussi à batteries, devrait suivre en fin d'année avant que n'arrive le SUV préfigurait aujourd'hui par le concept iNext. D'aucuns ont toutefois jugé cette offensive trop tardive, et cela a couté le poste de Président à Harald Krüger, mais elle est bien réelle.